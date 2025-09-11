フィンランドが初のベスト4進出…強国撃破のジョージアは準々決勝敗退

9月10日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントの準々決勝が行われ、フィンランド代表（FIBAランキング20位）がジョージア代表（同24位）と対戦した。

フィンランドは同点で迎えた第1クォーター残り3分25秒からラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）、エドン・マクシュニ（BCMグラーヴェリン・ダンケルク／フランス）の連続得点でリードを奪取。ミカエル・ヤントゥネン（フェネルバフチェ／トルコ）の3ポイントシュートなどもあり、28－15と13点差で最初の10分間を終えた。

第2クォーターは激しい点の取り合い。18歳のミーカ・ムーリネン（アリゾナ・コンパス・プレップ）がフリースロー、アリウープ、3ポイントで得点を重ねるなど、57－40とリードを17点に広げた。

後半は第3クォーター開始2分56秒にマルカネンの長距離砲で試合最大の20点リード。その後は1ケタ点差に詰め寄られる時間帯があったものの、93－79で勝利を収め、初の準決勝進出を決めた。

フィンランドはヤントゥネンがチーム最多19得点に5リバウンドを記録。マルカネンが17得点6リバウンド4ブロック、マクシュニが15得点、サス・サリン（CBエストゥディアンテス／スペイン）が14得点7リバウンドを挙げた。

フィンランドを率いるラッシ・トゥオビヘッドコーチ（横浜ビー・コルセアーズ）は「これはフィンランドのすべてのスポーツに希望を与えるはずだ」と話し、「このチームで勝つか、負けるかの試合を戦うのが本当に楽しみだ」と意欲を示した。

一方、グループフェーズでスペイン代表（同5位）、ラウンド16でフランス代表（同4位）を撃破したジョージアだったが、ベスト8で大会を去ることになった。

■試合結果



フィンランド 93－79 ジョージア



FIN｜28｜29｜14｜22｜＝93



GEO｜15｜25｜22｜17｜＝79

【動画】フィンランドvsジョージアのハイライト