

イメージ（写真：Fast&Slow / PIXTA）

【書影を見る】速読でスラスラ本を読みたい人に東大生がおすすめする書籍3選

昨今、速読の需要は急速に高まっています。

例えば大学受験を見てみましょう。日本速読協会の分析によると、2025年度大学入学共通テストの国語は約25,460文字。この分量だと、仮に1分間に1,200文字を読めるペースであっても、読解には21分かかってしまいます。【参考：日本速読解力協会レポート】。試験全体の制限時間を考えると、これくらいのスピードで読まないと問題を解く時間がなくなってしまいます。このように、大学受験では文章を「早く、かつ正確に」読む力が必須になっているのです。

この傾向は中学受験・高校受験でも同様で、国語の長文化はもちろん、理科や社会でも記述や長文資料の読解が増えています。受験以外の面でも、2024年には『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本がベストセラーになっています。これは、「本を読みたいけど時間がない」という切実な悩みを抱える人が多くなっていることの証左だと言えるでしょう。このように、速読の重要性は年々高まっていて、速読は、受験生にとっても社会人にとっても必須のスキルになっているのです。

そこで今回は、東大生にアンケートを取った結果も踏まえて、文章を早く読めるようになるコツをつかめる本を3つ紹介したいと思います。

要約の力をつける

1. 『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』





速読で一番重要なのは「要約力」です。読んでいる中で、重要なポイントとそうでないポイントを見分けないといけない。逆にそれを見分けることさえできれば、いらないポイントを飛ばしながら読解することができます。つまり、すべてを丁寧に読むのではなく、重要なポイントとそうでない部分を瞬時に見極める力が必要になるということです。

だからこそ、この『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』を読むことは速読の役に立ちます。

まずこの本では「捨てる情報」「拾う情報」の基準を徹底的に解説してくれています。文章の中で、どういうものが捨てるべき情報で、どういうものが拾うべき情報なのかについて、しっかりと理解できるようになるのです。

この本自体は、速読力を鍛えるだけの本ではなく、普段の自分のコミュニケーションから改善することが求められている本です。読書だけでなく、日常の会話やプレゼンの仕方まで改善する方法が描かれています。しかしだからこそ、普段から要約を意識することで、自然と速読が身に付く訓練ができるようになるのです。

さらに、良い例と悪い例が具体的に示されているので、自分の思考や習慣のどこが問題なのかがはっきりわかるようにもなるのがポイントです。速読を普段の訓練からできるようにしてくれる素晴らしい本だと言えます。

文章の構造を理解する力をつける

2. 『東大入試徹底解明 ドラゴン現代文』





次は、『東大入試徹底解明 ドラゴン現代文』です。この本では、「東大の現代文」の解説をしてくれています。

「東大の現代文」と聞くと、当たり前ですが、難しい印象を持つ人も多いでしょう。ですが実際には、文章そのものは他大学よりも平易で読みやすいことが多いです。その代わりに、先ほどもお話しした『要約』が求められるのが特徴です。

文章全体の構造を見て、どこが重要なのか、何が言いたいのかを理解しつつ、それをまとめて設問に答えなければなりません。つまり、文章自体は簡単でも、「要約力」が徹底的に求められるというわけです。

そういう意味で、速読において大事な「要約する力」が身に付く訓練を積むことができるのが、東大入試だと言えます。

本書の最大の特徴は、文章全体を「構造図」で示していることです。これは、「第4段落と第5段落が対比関係にある」「論点の流れが冒頭と結論で対応している」といった情報が整理されているものであり、一枚の図で文章の構造がどうなっているかを理解することができるのです。



（画像：『東大入試徹底解明 ドラゴン現代文』抜粋）

この構造図がどのように作られているのか、自分で文章を読んだときにどのようにしてこの構造図を作ればいいのかを考えることで、広い視点で文章を捉える技術を身に付けることができます。

この本をしっかりと読み込めば、マクロな視点で文章を整理できるようになります。これこそが速読の核心であり、部分ではなく全体を一気に把握する力が養われていくのです。

推測しながら読む力をつける





最後に紹介するのは『一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書』です。

「現代の文章の速読力を高めたいのに、なぜ古文の教科書？」と思うかもしれません。しかし古文は、現代文以上に「類推力」を鍛える教材です。実は予備校の先生の中にも、国語力が上がらない受験生に対して「一度古文の勉強を頑張って、古文が読めるようになったら、現代文の点数も上がりやすくなる」と指導しているという人も少なくありません。

もちろん古文は文法や単語を覚えることも必要ですが、古文ができるようになるためにはそれ以上に「書かれていない部分をどう読み取るか」が大切になってきます。現代の文章ほど、古文の文章は説明が詳しくありません。だからこそ、想像して補わなければならない「行間」が多いのが古文であり、その行間が問題として問われるのが古文という科目のテストだったわけです。そしてこの行間を読み取るために必要な知識が、文法や単語の知識だというわけですね。

この本では、古文を型や展開のパターンから読み解く方法を紹介しています。

行間を読む力、最初と最後から展開を推測する力――これらは現代文の速読にも直結します。古文を通じて「推測しながら読む」習慣を身に付ければ、現代の文章も一気に読めるようになるのです。

速読は「テクニック」だけでなく、普段の思考習慣から鍛える必要があります。

この3冊を読むことで、文章を「速く、深く」理解する土台が作れます。受験生はもちろん、仕事で大量の情報を処理する人にもおすすめです。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）