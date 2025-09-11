こ、これ【ダイソー】で買えるのぉぉッ！？ 大人こそ狙いたい！「トートバッグ」

毎日のちょっとしたお出かけにもサブバッグとしても活躍が期待できる【ダイソー】の「トートバッグ」。プチプラとは思えないクオリティの高さで、思わず即買いしてしまいそうなアイテムが揃っています。今回は、大人が持ってもおしゃれに映えそうなトートバッグを厳選してご紹介。見逃さないよう、ぜひチェックしてみてください。

持つだけで気分が上がりそう！ 元気カラーのメッシュトート

【ダイソー】「メッシュトートバッグ」\220（税込）

持つだけで気分が明るくなりそうな、元気カラーのトートバッグ。通気性の高そうなメッシュ素材で、買い物やレジャーシーンにも活躍する予感。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは約23cm × 24cm、マチは8cmとのことで、「500mlのペットポトルを入れても余裕」とのこと。鮮やかな配色が目を引き、デイリーで頼りたくなりそうなアイテムです。

淡ブルー × フラワーモチーフでつくる大人の清楚トート

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ」\330（税込）

淡いブルーにフラワーモチーフをあしらったトートバッグは、大人女性のコーデに清楚感を添えてくれそう。やさしい色合いで季節を問わず持ちやすそうで、上品な印象を演出してくれそうです。レポーターとも*さんによると、サイズは約32cm × 36cm × 12cmと大きめで、内ポケット付きとのことなのも嬉しいポイント。ショルダータイプで斜めがけもできるとのことなので、シーンに合わせて持ち方を変えて使い分けができそうです。

A4書類もOK！ ベーシックなデザインが魅力のトート

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

シンプルで使いやすそうなデザインのトートバッグは、レポーターとも*さんによると、A4サイズの紙がスッポリ入る大きさで、マチが7cmあるという便利そうなサイズ感。マチが広めで、荷物をすっぽり入れやすそうなのも魅力です。無駄のないベーシックなデザインは、幅広いコーデに自然になじみ、大人女性の頼れる相棒になりそうです。

大きなポケットが便利！ 使いやすいナイロントート

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

大きなポケットが付いたナイロントートは、実用性の高そうなアイテム。レポーターとも*さんによると、フロントのポケットは500mlペットボトルがすっぽり入るサイズ感とのことで、収納力も期待できます。さらに開口部にはファスナー付きなのも嬉しいポイント。プチプラとは思えない高い機能性で、デイリーからお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka