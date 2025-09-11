栗とサツマイモが主役の「秋の味覚フェア imo×kuri」が京王プラザホテルで開催！パティシエの遊び心あふれるスイーツ＆ブレッドが登場
京王プラザホテルのフードブティック「ポピンズ」にて、サツマイモや栗など秋の食材を使用したスイーツ・ブレッドを販売する「秋の味覚フェア imo×kuri」が2025年9月1日から10月31日(金)までの期間限定で開催されている。
【写真】職人技が光る月餅
今回のフェアでは、スイーツ3種、ブレッド2種の計5種の新商品が登場。甘くほっくりとした味わいが特徴の「なると金時のクレームブリュレ」や、マロンの風味が強く感じられる「ミルフィーユ・オ・マロン」など、シェフパティシエの遊び心とこだわりが詰まったメニューが勢ぞろいする。どの商品も「サクサク」「パリとろ」など食感の楽しさを追求しており、秋ならではの味わいを五感で楽しめる。
・なると金時のクレームブリュレ
販売期間：9月1日〜10月31日(金)まで
価格：680円
・ミルフィーユ・オ・マロン
販売期間：9月1日〜11月30日(日)まで
価格：880円
■点心職人が手作りする本格「月餅」も予約販売！
今回のフェアで注目したいのが、中国料理＜南園＞の点心職人が一つひとつ手作りした本格的な「月餅」。中秋節に欠かせない伝統菓子で、月に見立てた塩漬けの卵が入った広東式月餅だ。点心職人が皮作りからこだわり、しっとりとした薄皮の中に、なめらかな蓮餡と濃厚な小豆餡の2種類が用意されている。家族や友人と切り分け、幸運や健康を願いながら味わってみてはいかがだろうか。
秋の味覚をふんだんに使用したスイーツ・ブレッドが数多く提供される今回のフェアについて、担当者に話を聞いた。
――「秋の味覚フェア imo×kuri」の特徴やおすすめの利用シーンを教えてください。
秋の味覚の中でも人気の高いサツマイモや栗を活かしています。想定している利用シーンは、ご宿泊のお客様がフードブティックに立ち寄って購入し、お部屋で食後のスイーツとしてお楽しみいただく(宿泊者は10％割引もあります)といった場面や、館内のレストランやバー・ラウンジ・宴会場をご利用いただいた方がお土産として持ち帰る場面を想定しています。
――シェフの遊び心が詰まった商品が魅力的ですが、どのように開発されたのでしょうか？
まずはサツマイモ・栗を主役にしました。スイーツ3品を担当したシェフパティシエの本多は商品作りの際、遊び心をもって作り上げています。今までサツマイモというと「紅あずま」や「シルクスイート」を使うことが多く、なかなか登場しなかった「なると金時」を今回は使ってみよう、という冒険心から「なると金時のクレームブリュレ」が完成しました。また、秋スイーツは市場にも多く存在しますが「ホテルならではのオリジナリティのある商品を」という思いから「マロン・エ・ショコラ」が完成しました。そのほか、ブレッドの「マロンキャラメルクロワッサン」は、初めは栗とガナッシュだけを使用しており甘さの主張が強かったのですが、岩塩の粒を少量入れることで全体の味を引き締めています。
――提供されるメニューの中で、特にイチオシを教えてください。
本多シェフの「遊び心」が出ているのは「マロン・エ・ショコラ」です。見た目の第一印象からインパクトがあって、一般的な栗スイーツとはひと味違う商品に仕上がっています。さらに上のムースは2層になっていて、下のパンド・ジェンヌにもガナッシュが入っており、見た目だけでなくいろいろな味わいが楽しめる一品です。
・マロン・エ・ショコラ
販売期間：9月1日〜10月31日(金)まで
価格：880円
――フェアを訪れる方に伝えたい、特にこだわったポイントはありますか？
秋の味覚である栗スイーツはモンブランが代表ですが、今回は見た目のインパクトにこだわり新商品を仕上げました。また、どの商品も「サクサク」「もっちり」「パリとろ」「ザクザク」など食感の楽しさを追求しています。湿気が多い夏にはしっとりしてしまうパイ生地も、秋になってくると本来のサクサク食感を楽しむことができます。
――最後に読者へのメッセージをお願いします。
期間限定の新商品ですので、この機会を逃さず、ホテルのパティシエやブーランジェによるスイーツ・ブレッドをぜひ味わっていただきたいです。
月餅 詳細
予約販売期間：通年
価格：小6個入り(蓮餡、小豆餡 各3個)4280円、大4個入り(蓮餡、小豆餡 各2個)5880円
※フードブティック＜ポピンズ＞店頭での販売は3日前までの要予約
※オンラインショップは小6個入りのみの販売。5日前までの要予約
食感にもこだわった、ホテルならではの秋の味覚。この機会に、パティシエの遊び心が詰まったスイーツ・ブレッドを味わってみてはいかがだろうか。
文＝川田湖雪
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
