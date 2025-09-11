Photo: 山田洋路

鍵を付け替えるたび四苦八苦。100年以上変わらなかったキーリングの形は、その不便さも受け継いできました。

「KEYROUND」は、そんな日常の小さなストレスを取り除くために設計されたフラット構造のキーリングです。

スムーズに開閉でき、耐久性やデザイン性にも配慮された「KEYROUND」を、使ってみて感じた魅力をご紹介します。

無駄を削ぎ落とした美しい形

Photo: 山田洋路

箱を開けて現れたのは、シンプルで無駄のない形のリング。表面はマットな質感で、バッグ金具とも調和しそうです。エッジは均一で、指腹が引っかかりもありません。

Photo: 山田洋路

11角形デザインと円環デザインの2タイプがあります。直径34mmのリングを、1枚のステンレスからレーザーカット。ストーンウォッシュで表面を均し、小傷が目立ちにくい質感に仕立ててあります。

爪に負担がかかりにくい新しい形

Photo: 山田洋路

「KEYROUND」は従来の螺旋構造をなくし、フラットな形状を採用。これにより、金属の隙間を爪でこじ開ける必要がなくなりました。指先で軽く上下に力を加えると隙間ができ、合わせ目が波型になっているのがわかります。

Photo: 山田洋路

実際に鍵を付けてみると、操作は一瞬。キーリングを押し広げるときのあのイライラがなく、スマートです。

Photo: 山田洋路

簡単に開くからといって、鍵がはずれやすいこともなし。強い力で横に引っ張っても隙間ができません。これなら、いつの間にかキーリングから鍵が逃げ出していた…といった心配もなさそうです。

雨や汗に強い安心仕様

Photo: 山田洋路

キーホルダーの鍵を付け替える機会はそんなに頻繁じゃないかもしれませんが、毎日持ち歩くものだからこそ信頼感のあるつくりのキーリングに変えてもいいかもしれません。

ステンレス鋼SUS301の復元性が形状を支え、厚み1.1mmでも日常使用に必要な剛性は確保されます。汗や雨にも強いことから、長く付き合えそうです。

目立たず、乱さず、滞らせない。「KEYROUND」は、指先の静けさを毎日に足してくれます。以下から仕様とセット内容を確認し、持ち歩くキーホルダーの数をカウントしたら、導入は簡単です。

Photo: 山田洋路

