Photo:Hayato Suzuki

最近ではすっかり夏のお供の定番となったハンディファン。年々、利用者が増えている印象です。

今回ご紹介するのは、2025年6月に発売開始した「STREAM Mini（ストリーム・ミニ）」（税込5,940）円です。

独自の送風技術が光るハイブリッドファン

Photo:Hayato Suzuki

この「STREAM Mini」は、内周、外周に2種類の送風機能を装備しています。空気清浄機や加湿器など、送風技術に特化したブランド「cado（カドー）」の独自技術により力強く直進性のある風が生み出されます。

「美しい空気」と「心地よい空気感」をコンセプトに掲げ、安価なハンディファンに比べ、送風面積も広く、力強い快適な冷却力が最大の売りです。

Image:cado

カラーバリエーションは4色をラインナップ。悪目立ちしないシックなカラーリングもいいですね。余分な装飾はなく、シンプルで飽きないデザインで周りの目を気にすることなく持ち歩けます。

PD電源に対応した急速充電機能

Photo:Hayato Suzuki

さらに、出がけに使って帰りは充電切れで地獄、なんて心配を回避してくれる急速充電機能を搭載しています。一般的なハンディファンのフル充電までの時間は約4時間。カドーの「STREAM Mini」はその半分の約2時間でフル充電が可能です。

また、使用持続可能時間も約10時間（弱モードの場合に限る）と、一般的なファンが3〜4時間に対して、約3倍程度の持続力。コネクトタイプはUSB-C typeにも対応し、型落ち商品ではなく最新の製品を買う理由はここにあります。

Photo:Hayato Suzuki

そして、自立式なので、移動中だけでなくデスクワークしている最中にもサーキュレーターとして機能を果たしてくれます。首部分は角度可変は段階問わないフレックス構造で、風量調整も4段階と作業環境によって快適に使うことができます。

WEBストア限定のキャリングポーチ付き

Photo:Hayato Suzuki

コンパクトに折り畳むことができて、バッグの中に入れても邪魔にならないのはストレス軽減ポイントです。さらに、公式WEBストアで購入すれば、専用のハンディーポーチが付いてきます。

避暑対策が不可欠な昨今の暑さからは少しはマシになりましたが、残暑はまだまだ続きそう。もう少しの間、カバンの中に忍ばせておけば、突然やってくる酷暑にも対処できます。そんな時は「送風機能」が頼りになるカドーの「STREAM Mini」の一択でしょう。

Source: CADO, Photo: Hayato Suzuki