韓国版『花男』“桜子”役のイ・シヨン、2025年“主婦探偵団”に 『サロン・ド・ホームズ』日本初放送＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優イ・シヨン主演の最新ドラマ『サロン・ド・ホームズ』の日本初放送が、KNTV／KNTV801で始まった。9月8日スタート、毎週月曜（後8：00〜10：30 ※2話連続）のほか、毎週日曜（前11：50〜後2：20 2話連続）に再放送。
【動画】イ・シヨンら“主婦探偵団”が大奮闘！『サロン・ド・ホームズ』予告編
ベストセラー小説の実写化で、4人の主婦が、あるマンションを舞台に巻き起こるさまざまな事件に立ち向かうコメディー・サスペンス。韓国・ENA月火ドラマとして6〜7月に放送されたばかり。
“主婦探偵団”として、推理能力に長けているミリ（イ・シヨン）、元エース刑事のギョンジャ（チョン・ヨンジュ）、バイトの女王ソヒ（キム・ダソム）、伝説の保険王ジヒョン（ナム・ギエ）の4人が事件解決に奮闘する。
イ・シヨンは、韓国版『花より男子〜Boys Over Flowers〜』オ・ミンジ（三条桜子）役や『イタズラなKiss〜Playful Kiss〜』ユン・ヘラ役をはじめ、『セレブの誕生』『乱暴なロマンス』『リミット -My Beautiful Bride-』『グリッド』などで知られる。
■あらすじ
マイホームの夢が実現したことを喜びマンションに入居したミリ（イ・シヨン）と家族たち。突然引っ越し祝いに押しかけてきた義理の家族の為に、フルーツを買いにスーパーに向かったミリだったが、夫の不倫に激怒した妻が突然銃を振りかざし、スーパーの中はパニックに。同じ時間、元警察で力持ちのギョンジャ（チョン・ヨンジュ）、アルバイトの女王・ソヒ（キム・ダソム／SISTAR出身）、別のスーパーのCEO・ジヒョン（ナム・ギエ）もスーパーに居合わせ、犯人の女性を説得しようとするが…。全10話。日本語字幕。
