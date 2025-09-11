大当たりキターーーッ！！【セブン-イレブン】食べたら沼♡「新作スイーツ」

ティータイムや食後のデザートにぴったりな【セブン-イレブン】のスイーツ。洋菓子・和菓子を問わず豊富なラインナップで、そのときの気分に合うスイーツを見つけやすいのも嬉しいところです。また、毎週のように発売される新しいスイーツも見逃せません。そこで今回は、見つけたら迷わず手に取りたい4点を紹介します。

のどごし滑らかでさっぱり味わえそう

「もっちりみるくわらび 苺」は、みるくわらびのもっちり感と弾力感が特徴です。みるくわらびには牛乳と練乳を使っており、ミルクのコクとやさしい甘みが味わえそう。そのまま食べても十分な美味しさですが、今回はさらにさっぱりと食べられる苺ソース付き。苺ソースと練乳ソースが混ざることで、いちごみるくのような甘酸っぱさも楽しめるかも。

9月といえばやっぱりお月見

季節感を楽しめるユニークな「お月見クレープ」が登場。月に見立てたプリンクリームとホイップクリームをココアクレープ生地で包んでいます。@oyatsu_panponさんいわく「みたらしが入っているので和スイーツ感もあり、クリームともマッチしていて美味しかった」とのこと。

シンプルだからこその美味しさ

サクッとした食感のパイ生地 × ホイップクリーム × カスタードクリームのシンプルな組み合わせで仕上げた「カスタードとホイップクリームのパイ」。変わり種スイーツも多く登場するなか、慣れ親しんだシンプルさに、思わず惹かれてしまいそう。

かじるケーキシリーズの最新作

「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」は、ワンハンドスイーツの最新作です。バニラムースの中には、サクほろ食感のココアクッキーがゴロゴロ。なめらかなムースとクッキーの食感の違いが楽しめます。バニラの甘みとほろ苦いクッキーのバランスの良さに、食べる手が止まらなくなりそうです。

毎日でも食べたい【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」。気になるスイーツは、ぜひ店頭でチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる