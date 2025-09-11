明日の『あんぱん』“のぶ”今田美桜＆“嵩”北村匠海、“東海林”津田健次郎が上京した本当の理由を知る
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」（第120回）が9月12日に放送される。
【写真】鉛筆を走らせる嵩（北村匠海）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第120回あらすじ
東海林（津田健次郎）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯）から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶと嵩。その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
