人気アナウンサー3人が『ヤンジャン』でグラビア披露 セント・フォース特集号に
11日発売の『週刊ヤングジャンプ』41号（集英社）では、美と知性を兼ね備えた美女アナウンサー特集として、アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、人気アナウンサー3人が登場する。
【写真】美しいアナウンサー3人がグラビア披露
表紙・巻頭グラビアを飾るのは、『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』に出演中の刈川くるみ。清楚で優しさあふれる笑顔と抜群のスタイル、まさに才色兼備を絵に描いたような刈川と、美しい日本の古都・金沢へ。レトロな茶屋街や美術館、海辺ではしゃぐ姿に浴衣姿まで、デート気分を味わえるグラビアとなっている。
センターグラビアに登場したのは、アナウンサー業以外でも、ファッション・美容とさまざまな形で情報を発信し、SNSでも注目を集めている沖田愛加がソロ初登場。バカンスをテーマに、麦わら帽子に白いミニワンピース姿やデニムショートパンツ姿など、カジュアルなリゾート風スタイルを披露している。
そして巻末グラビアには、現在、TBS『サンデーモーニング』に出演中の杉浦みずきがソロ初登場。ピアノ・歌・語学と多才な才能や、テレビでのストイックな仕事姿、スラッと長身なスタイル。そんな杉浦が、テーマパークで無邪気に楽しむ姿や部屋着でリラックスしている素顔を披露する。
