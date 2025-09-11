袋に入れて湯せんするだけ！アウトドアやいざという時に役立つ100均の便利な袋

今回紹介するのは、簡単調理で時短につながるダイソーの便利グッズ。お米と水を入れて湯せんするだけで、簡単にお米を炊ける便利な袋です。調理器具や水が汚れないので、災害時やアウトドアなどにあると大助かり！ひとつ持っておくと安心です。お米の仕上がりも悪くなく、想像以上に優秀でした！

商品情報

商品名：湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦320mm×横150mm×厚さ0.015mm

入り数：12枚

販売ショップ：ダイソー

湯せんでお米が炊ける便利なポリ袋をダイソーで発見！

あると助かる時短調理グッズが揃うダイソー。いざという時やアウトドアなどにも便利な商品を発見しました！

今回紹介するのは『湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）』。湯せん調理で簡単にごはんが炊けるポリ袋です。

12枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、アウトドア売り場に陳列されていました。

筆者が気に入ったのは、袋に使用方法が書いてありとても親切な点。

パッケージにも使い方が詳しく書かれていますが、袋を見るだけで作れるので楽です。

しかも、2合まで炊くことができるのも高評価ポイント！

お米と水を計り袋に入れるだけでOK。

目盛りが付いているので、計量カップがなくても安心です。

ちなみに計量目盛りは、袋を持ち上げて水平にした際の目安となります。

袋の中の空気を抜き、お米が膨らむので上部で口をしっかり結びます。

そして、沸騰したお湯の中で25〜30分湯せんします。

このとき袋が鍋に直接触れるのを防ぐため、可能であれば耐熱皿を鍋底に沈めるようにと書かれていました。

他の食材と一緒に調理できることはパッケージに明記されていませんでしたが、お米を炊けるなら…とサーモンも湯せん調理してみました。

一つの鍋で効率よく調理ができます！

調理器具が汚れないから片付けの手間も省けて楽ちん！

お湯から取り出したら、約20分蒸らして完成です。

鍋が汚れないだけでなくお湯も汚れないので、お湯はお皿洗いなどに再利用できるのがGOOD◎

炊きあがりは、ふっくら感があまりなく、つぶれた感じになりました。

炊飯器や鍋で炊いたときのような、ふっくらさはありませんが、よくあるお米を茹でる袋のようにべたつきはありません。

知らずに食べたら、冷凍ご飯かな…？くらいの変化でした。

家族にも試食してもらったところ「湯煎で調理したとは思えない。粒はたっていないけれど、パサつきもべたつきもなく、良い意味でふつうのご飯でおいしい。」と好評でした。

なんといっても、鍋にお米がこびりつかないので後片付けが楽ちんです。

調理時間は炊飯器で炊くのとそこまで変わらないので、日常で…というよりは、アウトドアや災害時、炊飯器が壊れたときなどに便利だなと思いました。

今回は、ダイソーの『湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）』をご紹介しました。

12枚入りで110円（税込）とコスパが高いのもお気に入り！追加購入して、アウトドアグッズや非常持ち出し袋にプラスしたいと思います。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。