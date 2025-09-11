袋に入れて湯せんするだけ！アウトドアやいざという時に役立つ100均の便利な袋
商品情報
商品名：湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦320mm×横150mm×厚さ0.015mm
入り数：12枚
販売ショップ：ダイソー
湯せんでお米が炊ける便利なポリ袋をダイソーで発見！
あると助かる時短調理グッズが揃うダイソー。いざという時やアウトドアなどにも便利な商品を発見しました！
今回紹介するのは『湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）』。湯せん調理で簡単にごはんが炊けるポリ袋です。
12枚入りで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、アウトドア売り場に陳列されていました。
筆者が気に入ったのは、袋に使用方法が書いてありとても親切な点。
パッケージにも使い方が詳しく書かれていますが、袋を見るだけで作れるので楽です。
しかも、2合まで炊くことができるのも高評価ポイント！
お米と水を計り袋に入れるだけでOK。
目盛りが付いているので、計量カップがなくても安心です。
ちなみに計量目盛りは、袋を持ち上げて水平にした際の目安となります。
袋の中の空気を抜き、お米が膨らむので上部で口をしっかり結びます。
そして、沸騰したお湯の中で25〜30分湯せんします。
このとき袋が鍋に直接触れるのを防ぐため、可能であれば耐熱皿を鍋底に沈めるようにと書かれていました。
他の食材と一緒に調理できることはパッケージに明記されていませんでしたが、お米を炊けるなら…とサーモンも湯せん調理してみました。
一つの鍋で効率よく調理ができます！
調理器具が汚れないから片付けの手間も省けて楽ちん！
お湯から取り出したら、約20分蒸らして完成です。
鍋が汚れないだけでなくお湯も汚れないので、お湯はお皿洗いなどに再利用できるのがGOOD◎
炊きあがりは、ふっくら感があまりなく、つぶれた感じになりました。
炊飯器や鍋で炊いたときのような、ふっくらさはありませんが、よくあるお米を茹でる袋のようにべたつきはありません。
知らずに食べたら、冷凍ご飯かな…？くらいの変化でした。
家族にも試食してもらったところ「湯煎で調理したとは思えない。粒はたっていないけれど、パサつきもべたつきもなく、良い意味でふつうのご飯でおいしい。」と好評でした。
なんといっても、鍋にお米がこびりつかないので後片付けが楽ちんです。
調理時間は炊飯器で炊くのとそこまで変わらないので、日常で…というよりは、アウトドアや災害時、炊飯器が壊れたときなどに便利だなと思いました。
今回は、ダイソーの『湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）』をご紹介しました。
12枚入りで110円（税込）とコスパが高いのもお気に入り！追加購入して、アウトドアグッズや非常持ち出し袋にプラスしたいと思います。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。