100均で見つけたビーズを容器に入れると…？「そんな使い方があったの？」憧れのアレに大変身
商品情報
商品名：インテリアビーズ（ブラック、約50g、穴なし）／インテリアビーズ（クリア、約50g、穴なし）
価格：各￥110（税込）
内容量（約）：各50g
販売ショップ：ダイソー
憧れのスタンドをプチプラで真似できる♡ダイソーの『インテリアビーズ』
おしゃれな雑貨屋さんなどで見かける、パールを敷き詰めたブラシスタンド。キラキラと光を反射する様子がかわいくて憧れていましたが、実際に手に入れようとすると数千円はかかります。
なかなか気軽に試せるものではないなと思っていたところ、ダイソーのインテリア売り場で見つけたのが『インテリアビーズ』。
穴なしタイプのビーズで、パッケージにはフェイクグリーンを植える使い方が載っていましたが、「この輝きは植物に使うだけじゃもったいないな…」と思い、ピンと来ました！
このビーズを使って、憧れのブラシスタンドを真似できないかな？と思い、さっそく試してみることに！
プチプラで雰囲気がガラッと変わる！アイディア次第で幅が広がる！
ブラックとクリアのインテリアビーズを1袋ずつ購入し、クリアのペンスタンドに移し替えていきます。
せっかくなので、ビーズが2層になるように交互に入れてみました。
光を透かしてきらめき、単なるペン立てがぐっと華やかな雰囲気に♡
試しにペン型コスメを挿してみると、ビーズが支えになって倒れにくく、実用性もバッチリ◎
憧れのブラシスタンドは中身がパールなので、雰囲気はもちろん違いますが、「インテリアビーズ」は透明感がすごくキレイです。
小さめのペンスタンドなら2袋ほどで十分なので、費用を抑えつつ雰囲気を楽しめるのが嬉しいポイント。
ダイソーでは穴なしのパール調のビーズも売っていますが、1袋数粒入りで100円します。憧れのブラシスタンドを作るには結局数千円かかってしまうので、安く作れて大満足です。
ペンスタンドもダイソーで購入したものなので、トータルで数百円。ダイソーならプチプラでいろいろ揃うので、手軽にあれこれ試せるのが嬉しいです。
今回は、ダイソーの『インテリアビーズ』をご紹介しました。アイディア次第でプチプラでもデスクやドレッサー周りの雰囲気をガラッと変えることができます。
気分やインテリアに合わせて、別の容器に詰め替えたりと自由にアレンジを楽しめるのも魅力。皆さんもぜひ真似して作ってみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。