100均で見つけたビーズを容器に入れると…？「そんな使い方があったの？」憧れのアレに大変身

ダイソーをパトロール中、光を反射してきらめく小さなビーズを発見。おしゃれな雑貨屋さんでよく目にする、インテリア風アイテムにアレンジできないかと思い、実際に作ってみました！憧れていた雰囲気をプチプラで実現できるので、手軽に取り入れたい人にぴったりです。日常のアイテムがぐっとおしゃれにサマ変わりしますよ！

商品情報

商品名：インテリアビーズ（ブラック、約50g、穴なし）／インテリアビーズ（クリア、約50g、穴なし）

価格：各￥110（税込）

内容量（約）：各50g

販売ショップ：ダイソー

憧れのスタンドをプチプラで真似できる♡ダイソーの『インテリアビーズ』

おしゃれな雑貨屋さんなどで見かける、パールを敷き詰めたブラシスタンド。キラキラと光を反射する様子がかわいくて憧れていましたが、実際に手に入れようとすると数千円はかかります。

なかなか気軽に試せるものではないなと思っていたところ、ダイソーのインテリア売り場で見つけたのが『インテリアビーズ』。

穴なしタイプのビーズで、パッケージにはフェイクグリーンを植える使い方が載っていましたが、「この輝きは植物に使うだけじゃもったいないな…」と思い、ピンと来ました！

このビーズを使って、憧れのブラシスタンドを真似できないかな？と思い、さっそく試してみることに！

プチプラで雰囲気がガラッと変わる！アイディア次第で幅が広がる！

ブラックとクリアのインテリアビーズを1袋ずつ購入し、クリアのペンスタンドに移し替えていきます。

せっかくなので、ビーズが2層になるように交互に入れてみました。

光を透かしてきらめき、単なるペン立てがぐっと華やかな雰囲気に♡

試しにペン型コスメを挿してみると、ビーズが支えになって倒れにくく、実用性もバッチリ◎

憧れのブラシスタンドは中身がパールなので、雰囲気はもちろん違いますが、「インテリアビーズ」は透明感がすごくキレイです。

小さめのペンスタンドなら2袋ほどで十分なので、費用を抑えつつ雰囲気を楽しめるのが嬉しいポイント。

ダイソーでは穴なしのパール調のビーズも売っていますが、1袋数粒入りで100円します。憧れのブラシスタンドを作るには結局数千円かかってしまうので、安く作れて大満足です。

ペンスタンドもダイソーで購入したものなので、トータルで数百円。ダイソーならプチプラでいろいろ揃うので、手軽にあれこれ試せるのが嬉しいです。

今回は、ダイソーの『インテリアビーズ』をご紹介しました。アイディア次第でプチプラでもデスクやドレッサー周りの雰囲気をガラッと変えることができます。

気分やインテリアに合わせて、別の容器に詰め替えたりと自由にアレンジを楽しめるのも魅力。皆さんもぜひ真似して作ってみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。