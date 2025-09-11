100均で凄いの見つけた…！たっぷり入ってサイズもちょうどいい！貼って剥がせる便利なシール
商品情報
商品名：カレンダーシール 年間タイプ 12片
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：54×82mm
販売ショップ：セリア
セリアで見つけた貼って剥がせるカレンダーシールが凄い！
早くも2026年版のカレンダーや手帳が並び始めているセリア。人気商品は売り切れてしまうので、早めのチェックがおすすめです！
今回は、そんなセリアで見つけた『カレンダーシール 年間タイプ 12片』を紹介します。こちらはシールタイプのカレンダーです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。
このカレンダーシールは切り取り線がついていて、半分に切り離して使用できます。
ハサミなしで簡単に切り離せるのが嬉しいです。
縦型・横型のカレンダーが6枚ずつ入っているのもポイント。
たくさん入っているので、用途に応じて使い分けられるのがいいですね。
ノート、手帳、ファイル、PCなど、さまざまな場所に使えて便利です！
しかも、貼って剥がせる再剥離タイプなのも高評価ポイント！
ノートに貼っても跡残りがなく、スムーズに剥がせます。
ノートのページをきれいに保てるだけでなく、別の場所に貼り直したいときも簡単にできて便利です。
スマホとケースの間にピッタリなサイズ感で便利！
シール1つあたりのサイズは、スマホより少し小さいくらいです。
スマホのサイズによるかと思いますが、剥離紙から剥がさずにそのままスマホとケースの間に入れて使うこともできます。
スマホに挟んで使う専用のカレンダーもありますが、こちらの方がより経済的です！
今回はセリアで見つけた『カレンダーシール 年間タイプ 12片』を紹介しました。
シンプルですが使い手目線の工夫が詰まった、とても優秀な商品でした！あらゆる物にカレンダーを付けられるので、いつでも確認しやすくておすすめです。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。