シール貼っておくと安心！見えない“アレ”を抑えてくれる！コスメのお助け100均グッズ

クッションファンデーションを使用していると、細菌の繁殖が気になりますよね。暑い季節は特に心配…。そんな悩みを解消してくれるアイテムを、セリアで発見しました！貼るだけで抗菌効果が期待できる、香りや色がないフィルムのようなシール。目に見える効果はないものの、貼っておくだけでも安心感が違いますよ◎

商品情報

商品名：クッションファンデーション用 抗菌シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径55mm

販売ショップ：セリア

クッションファンデの衛生面に！セリアで見つけた便利なシール

クッションファンデーションを使っていると、細菌の繁殖がどうしても気になるところ…。暑い季節は特に心配です。

クッションファンデーションは、肌に触れたパフをそのままクッションに付けて使用するため、他のファンデーションと比較しても細菌の繁殖リスクが大きいといわれています。

ですが、手軽なのでなるべくリスクを抑えながら使用したいですよね。

そんな悩みを少しでも解消してくれそうなアイテムをセリアで発見しました！

『クッションファンデーション用 抗菌シート』という商品です。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、コスメ売り場に陳列されていました。

直径約55mmの、半透明のフィルムのようなシールです。

香りや色などは特にありません。

全ての菌の増殖を抑制するものではないようですが、抗菌剤が含まれているためシート表面の細菌の増殖を抑えてくれる効果が期待できます。

クッションファンデのパフ用トレーに貼り付けるだけ！安心感が違う◎

剥離紙からシートを剥がし、クッションファンデーションのパフ用トレーの上にシートを貼ります。

シートの上にパフを置き、いつも通りに保管します。

目に見える効果はありませんが、クッションファンデーションの衛生対策の1つとして持っておくと便利だなと思いました。

細菌の繁殖はお肌の不調にもつながることがあるので、こういったアイテムを使うだけで安心感が違います！

今回はセリアの『クッションファンデーション用 抗菌シート』を紹介しました。

まだまだ気温が高い日が続いているので、パフもこまめに洗いながらなるべく清潔をキープしたいですね。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。