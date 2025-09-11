まるで長ーい鉄道車両のように

いすゞ自動車首都圏の公式SNSアカウントが、TOKYO BRTへ納入した連節バスを紹介しています。この車両の写真がSNSなどで話題を呼び、9月10日時点で50万近いインプレッション数を獲得しています。

【写真】えっ…これがSNS驚愕の「クセ強並びの連節バス」の様子です

同アカウントが公開した写真は、複数の連節バスが1列に並べられ、まるで1編成の鉄道車両のように見える写真です。写真は4枚公開されていますが、いずれのものも同じような”狙った”並べられ方をしています。

この投稿を見たユーザーからは「絵面ヤバすぎwwwww」「全部つながって1台になってんのかと思って目ん玉取れた」「長すぎんだろ…」「全部繋がって見えるトリック」「日本一長いバスじゃない？」「並べ方のクセが強いｗｗ」「なんやよーわからん威圧感や」「凄い迫力がありますね」といったコメントが寄せられたほか、いすゞ自動車の公式アカウントも「長ァい！どうやって並べたのか気になります」と反応しています。