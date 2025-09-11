

仕事で評価される人が共通して持っているのは、相手への「配慮」を「言葉の技術」として表現する力です（写真：buritora／PIXTA）

「ちょっといい？」で相手の集中を壊す人と、「2分で終わります」と配慮を示す人。両者の差はたった一言だが、信頼も評価も決定的に変わる。

本記事は、司拓也氏の『信頼される人の話し方 軽く見られる人の話し方』より一部抜粋・再編集。ビジネスの現場で“地雷”になりやすい話し方と、すぐ実践できる信頼されるフレーズを紹介する。

信頼される人の「一目置かれる話し方」

同じように努力し、同じように仕事をしているはずなのに、なぜか評価される人と、そうでない人がいる。その違いは一体どこにあるのでしょうか。

才能や経験の差だと諦めてはいませんか？ 私はこれまで20年にわたり、コミュニケーションの専門家として、多くのビジネスパーソンの悩みと向き合ってきました。

そこで見えてきたのは、非常に興味深い事実です。

仕事で評価される人は、特別な才能に恵まれているわけではありません。

彼らが共通して持っているのは、相手への「配慮」を「言葉の技術」として表現する力です。

たとえば、報告の場面。評価されない人は、自分がやってきたことの「経緯」を一生懸命に話します。

一方、評価される人は、相手が知りたいであろう「結論」と、相手が次に何をすべきかという「道筋」を最初に示します。

話す目的が、自己満足ではなく、相手を動かすことにあるからです。

本記事では、こうした「相手を動かす」ための具体的なコミュニケーションの「型」を、いくつかのビジネスシーンに沿って解説していきます。

会議での発言から、顧客との交渉まで、あなたの日々の業務で直面する場面に即して、すぐに実践できる形で提示します。

軽く見られる人は 「いい感じでよろしく」の一言で部下を迷子にする

「この件、いい感じでやっておいて」

このような指示、あなたは出していませんか？

実は、曖昧な指示ほど相手（部下、同僚、取引先、クライアント）を苦しめるものはありません。

結果、何度もやり直し。時間の無駄、モチベーションの低下、そしてあなたへの不信感。全てはこの一言から始まるのです。

たとえば「部下やメンバーの自主性を重んじるべきでは？」「細かく指示すると、指示待ち人間になるのでは？」という反論もあるでしょう。

確かに、過度な管理は創造性を奪います。

しかし、自由と放任は違います。

信頼される人は指示や命令の際は、「GPS」を意識して指示します。

・Goal（ゴール）：何を達成すべきか

・Process（プロセス）：大まかな進め方

・Schedule（スケジュール）：いつまでに

この3点セットで伝えることを心がけています。

仕事を依頼する相手に迷わず進めるための「カーナビ」と「ゴール」を示すのです。

「ゴールは〇〇。そのためにまず△△を調べて。金曜午前に途中経過を見せて」

ここまで示せば、相手は安心して全力疾走できます。

相手をつぶす曖昧指示

あなた：「例の件、うまくやっといて。期待してるよ」

部下：（うまくって何？ 何から始めれば……途方に暮れる）

部下を成長させる明確指示

あなた：「新商品の企画書をお願いしたい。ゴールは、来月の役員会で承認を得ること。ターゲットは30代女性で、予算は500万円以内。まず今週中に競合3社の分析をして、来週月曜に方向性を一緒に確認しよう。最終締切は月末だけど、2週間後に一度ドラフトを見せて。参考資料はこのフォルダに入れておいた。分からないことがあったら、遠慮なく聞いて。君ならきっといいものを作ってくれると信じている」

「察してくれ」は無能の証。信頼される人は「地図とGPS」を渡す。

相手からはあなたの頭の中は見えません。

コミュニケーションの失敗の8割は、指示の曖昧さが原因。

明確な指示は愛情の証。相手を信頼しているからこそ、迷わない道筋を示すのです。

明日から使える「部下が動き出す」フレーズ集

「ゴールは〇〇です。進め方は任せますが、あなたならどうアプローチしますか？」と問いかけてみましょう。

部下の案を聞いた上で、「いいですね。それに加えて△△も検討してみては？」とアドバイスを加える。

これにより、自主性を尊重しながら適切な方向付けができます。

軽く見られる人は 「ちょっといい？」で相手の集中を破壊する

「あ、ちょっといいですか？ 実は……」。集中している人に無遠慮に話しかけるのは、「時間泥棒」と同じです。

「でも、用件を言うと身構えられて、話を聞いてもらえないのでは？」「気軽に相談できる雰囲気が大切では？」という意見もあるでしょう。

一度邪魔が入れば、元の集中状態に戻るまでに平均で23分かかる──。

これは、カリフォルニア大学アーバイン校のグロリア・マーク教授による研究結果です。つまりあなたが今、何気なく相手の集中を断ち切っているとしたら、その瞬間、信頼も、評価も、確実に下がっているのです。

信頼される人は「2W1H話法」を実践しています。

What（何の件か）：用件を明確に

Why（なぜ今か）：緊急度を示す

How long（どれくらいか）：所要時間を約束

「A社のクレーム対応の件で、緊急案件なので2分お時間いただけますか？」

こうした伝え方の配慮が、相手との信頼関係を決定的に変えます。

用件を先に、時間を添えて。

これだけで、3つの効果があります。

1.何の話か分かるので、相手が重要度を判断できる。

2.〇分なら、と心の準備ができる。

3.あなたの配慮が伝わり、好感度が上がる。

この一言が、あなたを「配慮のできるプロ」として印象づけるのです。

集中力を破壊する最悪のタイミング

あなた：（PCに向かっている上司に）「部長！ ちょっといいですか？」

上司：「はい。どうしたの」

あなた：「実は大変申し上げにくいことがあって、色々迷ってて……」

上司：「で、どうしたの？（早く用件を言ってほしい……）」

タイミングを制する賢い対応

あなた：「部長、A社のクレーム対応の件で、2分程お時間をいただけますでしょうか？」

上司：「A社？ それは急ぎだな。いいよ、何だ？」

あなた：「部長名での謝罪文の承認が必要です。すでに文案は用意しています。こんなことがありまして（状況説明）」

上司：「準備がいいな。すぐ見よう」

他人の時間は「聖域」。用件と時間を示してノックせよ。

「ちょっといいですか……」では、相手は何をどれくらいの時間中断すべきか判断できません。「〇〇の件で△分」と具体的に伝えることで、相手は安心して対応できます。この小さな配慮が、大きな信頼を生むのです。

明日から使える「時間を味方にする」フレーズ集





メールやチャットで「〇〇の件でご相談があります。本日中に5分ほどお時間をいただけるタイミングはありますか？」と事前にアポイントを取りましょう。

相手も自分のペースで時間を作れるため、より生産的な話し合いができます。

以上シンプルではありますが、『信頼される人の話し方 軽く見られる人の話し方』より厳選してご紹介させていただきました。

まずは「話し方の型」を覚える

私が今まで出会ってきた信頼される人のほとんどは、話すことで何らかの「価値」を生み出せる人たちでした。

彼らはその言葉によって、停滞した現状を1歩か2歩、確実に前進させる変化を生み出す能力に長けていました。

特にビジネスシーンに置いて、コミュニケーションによって、相手の状況を好転させられる力があるかどうかは重要なことです。まずは「話し方の型」を覚えることによって、「信頼」への土台を築いていきましょう。

（司 拓也 ： コミュニケーショントレーナー。声と話し方の学校「ボイス・オブ・フロンティア」代表）