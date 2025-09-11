W杯欧州予選、ようやく全12グループで予選がスタート！5連勝のイングランド代表は“一番乗り”王手

日本代表が世界最速で突破を決めた2026年ワールドカップ予選。

欧州では6月までネーションズリーグが行われていた影響もあり、今月予選が始まったばかりのグループもあるなど、まだまだこれからといった状況だ。

この9月の戦いを経た各グループの状況は以下の通りとなっている。

■グループA

1位 スロバキア（勝点6／2勝）

2位 北アイルランド（勝点3／1勝1敗）

3位 ドイツ（勝点3／1勝1敗）

4位 ルクセンブルク（勝点0／2敗）

■グループB

1位 スイス（勝点6／2勝）

2位 コソボ（勝点3／1勝1敗）

3位 スウェーデン（勝点1／1分1敗）

4位 スロベニア（勝点1／1分1敗）

■グループC

1位 デンマーク（勝点4／1勝1分）

2位 スコットランド（勝点4／1勝1分）

3位 ギリシャ（勝点3／1勝1敗）

4位 ベラルーシ（勝点0／2敗）

■グループD

1位 フランス（勝点6／2勝）

2位 アイスランド（勝点3／1勝1敗）

3位 ウクライナ（勝点1／1分1敗）

4位 アゼルバイジャン（勝点1／1分1敗）

■グループE

1位 スペイン（勝点6／2勝）

2位 ジョージア（勝点3／1勝1敗）

3位 トルコ（勝点3／1勝1敗）

4位 ブルガリア（勝点0／2敗）

■グループF

1位 ポルトガル（勝点6／2勝）

2位 アルメニア（勝点3／1勝1敗）

3位 ハンガリー（勝点1／1分1敗）

4位 アイルランド（勝点1／1分1敗）

■グループG

1位 オランダ（勝点10／3勝1分）

2位 ポーランド（勝点10／3勝1分）

3位 フィンランド（勝点7／2勝1分1敗）

4位 リトアニア（勝点3／3分2敗）

5位 マルタ（勝点2／2分3敗）

■グループH

1位 ボスニア・ヘルツェゴビナ（勝点12／4勝1敗）

2位 オーストリア（勝点12／4勝）

3位 ルーマニア（勝点7／2勝1分1敗）

4位 キプロス（勝点4／1勝1分3敗）

5位 サンマリノ（勝点0／5敗）

■グループI

1位 ノルウェー（勝点15／5勝）

2位 イタリア（勝点9／3勝1敗）

3位 イスラエル（勝点9／3勝2敗）

4位 エストニア（勝点3／1勝4敗）

5位 モルドバ（勝点0／5敗）

■グループJ

1位 北マケドニア（勝点11／3勝2分）

2位 ベルギー（勝点10／3勝1分）

3位 ウェールズ（勝点10／3勝1分1敗）

4位 カザフスタン（勝点3／1勝4敗）

5位 リヒテンシュタイン（勝点0／5敗）

■グループK

1位 イングランド（勝点15／5勝）

2位 アルバニア（勝点8／2勝2分1敗）

3位 セルビア（勝点7／2勝1分1敗）

4位 ラトビア（勝点4／1勝1分3敗）

5位 アンドラ（勝点0／5敗）

■グループL

1位 クロアチア（勝点12／4勝）

2位 チェコ（勝点12／4勝1敗）

3位 フェロー諸島（勝点6／2勝3敗）

4位 モンテネグロ（勝点6／2勝3敗）

5位 ジブラルタル（勝点0／5敗）

12グループに分かれて行われている欧州予選。各グループの1位がワールドカップへ出場し、2位はプレーオフへと進む。

5チームのグループで無傷の5連勝を達成したのはノルウェーとイングランド。アーリング・ハーランド、ハリー・ケインという世界的ストライカーを擁する両チームだ（4戦全勝のクロアチアも5連勝の可能性あり）。

このうち、イングランドは2位アルバニアとの勝点差が7ポイントと開いており、10月9日（木）に行われるホームのウェールズ戦に勝利すれば、8大会連続17回目のワールドカップ出場が決まる。

一方、予選初戦でスロバキアに衝撃の0-2敗戦を喫したドイツだが、2戦目はホームで北アイルランドに3-1と順当勝ち。このまま勝点3を積み重ね、最終節のホームでのスロバキア戦に臨みたいところだ。