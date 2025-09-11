『ジュマンジ3』11月より撮影開始 ─ ドウェイン・ジョンソン復帰「またやるぞ」

ドウェイン・ジョンソン主演のリブート版『ジュマンジ』シリーズ第3作の撮影が、2025年11月より撮影開始となることがわかった。米にて明らかになった。

ロビン・ウィリアムズが主演した1995年公開のオリジナル版をリブートした新シリーズは、高校生たちがゲームの世界に転送され、大冒険に挑むアクション・コメディ。ジョンソンはスモルダー・ブレイブストーン博士役を演じ、『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017）と『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）が公開された。

インタビューでジョンソンは、2025年11月に第3作の撮影が開始されると言及。マウス・フィンバー役のケヴィン・ハートと再タッグを組むと明かし、「過去に作った映画は大好きです。また作り始めますよ」とコメントした。

現時点で、第3作の時代設定やプロットなどの詳細は不明。ジョンソンとハートのほか、シェリー・オベロン教授役ジャック・ブラック、ルビー・ラウンドハウス役カレン・ギラン、前2作監督のジェイク・カスダンも続投が見込まれている。

なおジョンソンは、2025年10月3日に米国公開される『The Smashing Machine（原題）』で伝説のレスラー、マーク・ケアー役を演じ、さらに大幅に筋肉を増量している。一方、『Lizard Music（原題）』では「」と呼ばれる70歳のエキセントリックな老人役を演じるために減量に取り組むなど、肉体改造が必要な役が続いているところだ。

新たな挑戦が続く中で、「過去に作った映画は大好きです」と語ったジョンソンが、なじみのある『ジュマンジ』シリーズで、どんな新たな冒険を見せてくれるのか楽しみに待ちたい。

『ジュマンジ3』は2026年12月11日に米国公開予定。

