浜崎あゆみ、「こんな欠陥だらけの出来損ないの自分を」吐露。「完璧な人なんて居ないから」励ましの声
歌手の浜崎あゆみさんは9月10日、自身のInstagramを更新。仕事のオフショットを公開しました。
コメントでは、「皆さん、本当に素晴らしいです！」「浜崎あゆみを支える沢山のスタッフさんがいるからずっと浜崎あゆみが存在してるしこれからもスタッフ皆様にエールを送ります」「どんなあゆちゃんも大好き」「お互いを思う気持ちがあるからこその団結力」「本番ギリギリまで練ってたんだね？」「あゆは愛に溢れてる人間!!」「ラフな姿からステージ衣装に変わった変化がすごい！ 」「完璧な人なんて居ないから」「生きていくって大変だな。大変なことなんだな。って改めて思います」など、温かい声が殺到しています。
「お互いを思う気持ちがあるからこその団結力」「そして、こんな欠陥だらけの出来損ないの自分をどうにかして支えて浜崎あゆみにして下さっているスタッフの皆様、一座の皆様、いつもいつも本当にありがとうございます」と感謝の言葉をつづっている浜崎さん。夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」を終え、オフショットを6枚載せています。裏側の様子が伝わる臨場感あふれるショットばかりです。
「有難うございます」同日の別投稿では、ステージ上で歌う自身の姿を披露した浜崎さん。「おまさ @masayukikamo チームの皆様、いつも沢山の瞬間を切りとって芸術作品として残して下さり有難うございます」と、感謝しています。浜崎さんの格好良く美しい姿が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)