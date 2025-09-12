プールサイドで火傷する児童、施設の老朽化…「学校のプール授業」は必要？
9月に入り暦の上では秋ですが、いまだ猛暑が続いている日本各地。
この季節といえばプールで遊ぶ子どもたちの姿が日常の光景でしたが、近年プールの授業を廃止する学校が増加しています。理由には、暑さ対策や設備の老朽化、教員不足など様々な原因があるといわれています。
一方で、子どもたちが海や川で「命を守る術」を学べなくなると心配する声もあがっており、長年続いてきた「プールの授業」の在り方は転換期を迎えているようです。
今回、ライブドアニュース編集部では「学校のプール授業」についてアンケートを実施。「授業は必要。でもやり方を考え直す必要があるのでは」といった意見が多く集まりました。
「プールの授業を廃止する動きについてどう思いますか？」という問いに対して、「反対」「どちらかといえば反対」の声が、全体の4分の3を占める結果に。
理由については「島国の性質上、津波に合うおそれもあるので泳ぐ知識、浮き続けるための知識は必要」「いざという時に生存できる確率が天と地ほど違う」「公教育は『すべての子どもたちに均等な最低限の教育を保障するもの』だと思うから」といった意見が寄せられました。
なお、「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した人からは「プールの授業をあまり受けられなかったが現状支障がないため」「女子は水着になることに抵抗がある」といった意見も。
「プールの授業は『命を守る学習』として必要ですか」という問いに対しては、なんと約84％の人が「はい」と答える結果に。
日本では、「海や川などで何かあった場合に身を守るための学習」と捉えている人が多いということがわかりました。
民間プールで授業を実施することについては、約87％の人が「よい」「どちらかといえばよい」と回答しています。
「しっかりとした知識がある人が教育に携わるのは大事」「室内にあることが多いから天候に左右されず、火傷などの心配もない」「教師がプール掃除をする負担が減るから」などの意見が寄せられました。
「安全にプールの授業を実施ができる形式（複数選択可能）」をめぐっては、「室内プールで実施」（約79％）、「熱中症になりやすい日程・時間帯を避ける」（約41％）などの声が寄せられています。
ほかには、「専門家やプロによる指導に変更する」「民間プールのように監視の目を増やす」といった意見も。
「プールの授業の代わりに取り入れてほしい授業内容」の問いに対して、特に多く集まったのは「非常時に浮く・身を守る方法」「着衣泳や回泳」といった水の事故を想定した意見。ほかにも「AEDやライフジャケットの使い方」「ほかの学習（英語など）」といったものから、「プールの授業自体を選択制にする」といった声も見られました。
回答者からは、「昭和から続けている価値観を見直し、時代や環境に適したものにする時期にきている」「競わせたり、出来る出来ないを評価する授業でなく、水に慣れ親しんだり危険を教えたりする授業に変えていくのもいいと思う」といった声も見られます。
子どもの命を守るために、どのような学びの形が望ましいのか。今、社会全体に問い直されているといえそうです。
アンケート概要
・調査期間：2025年8月20日〜26日
・実施方法：Googleフォーム
・有効回答数：220件
