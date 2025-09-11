東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6613 高値0.6636 安値0.6580
0.6695 ハイブレイク
0.6666 抵抗2
0.6639 抵抗1
0.6610 ピボット
0.6583 支持1
0.6554 支持2
0.6527 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5964 安値0.5921
0.6005 ハイブレイク
0.5985 抵抗2
0.5962 抵抗1
0.5942 ピボット
0.5919 支持1
0.5899 支持2
0.5876 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3864 高値1.3870 安値1.3831
1.3918 ハイブレイク
1.3894 抵抗2
1.3879 抵抗1
1.3855 ピボット
1.3840 支持1
1.3816 支持2
1.3801 ローブレイク
オージードル
終値0.6613 高値0.6636 安値0.6580
0.6695 ハイブレイク
0.6666 抵抗2
0.6639 抵抗1
0.6610 ピボット
0.6583 支持1
0.6554 支持2
0.6527 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5964 安値0.5921
0.6005 ハイブレイク
0.5985 抵抗2
0.5962 抵抗1
0.5942 ピボット
0.5919 支持1
0.5899 支持2
0.5876 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3864 高値1.3870 安値1.3831
1.3918 ハイブレイク
1.3894 抵抗2
1.3879 抵抗1
1.3855 ピボット
1.3840 支持1
1.3816 支持2
1.3801 ローブレイク