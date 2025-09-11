東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6613　高値0.6636　安値0.6580

0.6695　ハイブレイク
0.6666　抵抗2
0.6639　抵抗1
0.6610　ピボット
0.6583　支持1
0.6554　支持2
0.6527　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5940　高値0.5964　安値0.5921

0.6005　ハイブレイク
0.5985　抵抗2
0.5962　抵抗1
0.5942　ピボット
0.5919　支持1
0.5899　支持2
0.5876　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3864　高値1.3870　安値1.3831

1.3918　ハイブレイク
1.3894　抵抗2
1.3879　抵抗1
1.3855　ピボット
1.3840　支持1
1.3816　支持2
1.3801　ローブレイク