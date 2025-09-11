◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が10日（日本時間11日）の試合前会見で、大谷翔平投手（31）の次回先発について言及。「翔平はベイエリア（サンフランシスコでのジャイアンツ3連戦）では投げない。その後のフィリーズとのホームシリーズのいずれかの試合で投げる予定である」と話した。

次回登板は12日（同13日）からの敵地でのジャイアンツ3連戦ではなく、15日（同16日）のフィリーズ3連戦になる見通しを明言。「我々としては体調不良のこともあって前倒しで登板させた。その分、前回登板の後で少し余分に休ませたいと考えた」と方針を示した。

当初は3日（同4日）のパイレーツ戦で先発する予定だったが、風邪の症状のため回避。しかし5日（同6日）のオリオールズ戦に登板予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたことを受け、緊急先発していた。スケジュールが流動的になったため、最低でも中9日を開けて、次回登板に向かわせる構えだ。

この日の試合前、大谷はブルペンで座った捕手に31球を投球。スライダー、カーブなど変化球を中心にノーワインドで28球、セットポジションから3球を投じた。多くのファンに見守られながらの力強い投球で、次回登板に向けて調整した。

フィリーズにはこの日の試合前の時点で2本差で本塁打ランクトップの座に立つシュワバーが所属する。シュワバーを抑え、そして自らが打つ。3年連続本塁打王に向け、カギとなる対戦となりそうだ。

次カードのジャイアンツ戦については「由伸、カーショー、そしてグラスノーの順で投げる」と先発を予告した。