今回は、法事に出席し、夫の親戚に怒りが爆発した女性のエピソードを紹介します。

「旦那に子供の面倒をみさせるなんて…」

「高学歴で稼ぎも悪くないけど、モラハラ発言ばかりで、家事も育児も一切しない夫。そんな夫が育休をとったのですが、その理由は『育休すると出世できそうだから』というのもので、あきれて言葉が出ません。しかも夫はSNSでイクメンアピールしていて、モヤモヤします。

ついこの前義実家の法事に参加したのですが、夫は親戚に自分がいかに育児をしているかアピールしていました。オムツすら替えたことないのに……。そして私は、そこにいた夫の叔父に、夫が育休中だと話したのですが『男が育休なんてありえない！』『なんで止めなかったんだ！』と怒鳴られたんです。さらに『旦那に子供の面倒をみさせるなんて……』と言われ、怒りが止まりませんでしたが、義母はそこで私をフォローするどころか『ほんとありえないわよね』と言っていました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ なぜここまで言われなきゃいけないのかと思いますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。