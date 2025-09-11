１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．６７ドル（＋１．０４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６８２．０ドル（－０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１１３．３セント（＋２５．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９５．００セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９７．２５セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００５．５０セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．８５（＋１．７１）
出所：MINKABU PRESS
