１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２０ドル安 ８月ＰＰＩへの反応は限られる １０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２０ドル安 ８月ＰＰＩへの反応は限られる

リンクをコピーする みんなの感想は？

１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２２０．４２ドル安の４万５４９０．９２ドルと３日ぶり反落。この日発表された８月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は市場予想に反して前月比０．１％低下となったが、株式市場への反応は限られた。１１日に８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を控えており、利益確定目的の売りが優勢となった。



ウォルマート＜WMT＞やマクドナルド＜MCD＞、セールスフォース＜CRM＞が軟調。チューイー＜CHWY＞とルーブリック＜RBRK＞が急落し、ホーリー＜HLLY＞が安い。半面、シェブロン＜CVX＞やキャタピラー＜CAT＞が買われ、オラクル＜ORCL＞が急騰。ゲームストップ＜GME＞とビルドット・コム・ホールディングス＜BILL＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は６．５７ポイント高の２万１８８６．０６と小幅に３日続伸し、連日で最高値を更新した。エヌビディア＜NVDA＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が買われ、アーム・ホールディングス＜ARM＞やブロードコム＜AVGO＞が急伸。コアウィーブ＜CRWV＞が大幅高となった。一方、アップル＜AAPL＞とアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が売られ、メタ・プラットフォームズ＜META＞が冴えない展開。トレード・デスク＜TTD＞が下値を探り、シノプシス＜SNPS＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS