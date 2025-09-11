２００４年に高知競馬で１１３連敗の最多連敗記録を打ち立て、「負け組の星」として国民に愛され続けたハルウララが９日未明、２９歳で息を引き取った。

引退後、余生を過ごしていた千葉県御宿町の「マーサファーム」代表の宮原優子さん（４２）が１０日、「うーちゃん」ことハルウララとの思い出を語った。

「正直、わがままで面倒くさい性格。サービス精神はゼロで、ふれあいを求めて訪れたお客さんが近づくと、すぐにプイッと後ろを向く塩対応ならぬ『尻対応』だった」と懐かしんだ。

うーちゃんが牧場に来たのは１２年１２月。当時の馬主が月８万円の預託料を払えなくなり、約１年後に宮原さんが引き取った。毎日の餌代など、馬の飼育にはお金がかかるため、宮原さんは１４年に「春うららの会」を発足。会費を集めて飼育費をまかなった。

馬の２９歳は、人間の９０歳に相当する。それでも朝、昼、晩と毎日３食平らげ、死ぬ前々日まで元気だった。「食欲旺盛でニンジンが大好き。食事の時間が近づくと、後ろ足で壁をばんばん蹴ってアピールしていた」という。

異変が起きたのは８日朝。朝食を食べなかったため、すぐに獣医師を呼んだ。疝痛（せんつう）（腹痛）の症状があり、宮原さんはうーちゃんを歩かせて症状の緩和を図ろうとした。しかし、手綱を引っ張ると、「いやだよ」と抵抗。「最後まで強情で、わがままを貫いてお別れしました」

ハルウララは１９９６年２月２７日、北海道新ひだか町の牧場で生まれた。体が小さく、性格的にも競走馬には向かなかったため買い手がつかず、牧場が所有する形で競走馬となった。当時の長引く不況による就職氷河期だった頃、負けても走り続ける姿が多くの人の共感を集めた。２００４年には、中央競馬の武豊騎手が騎乗したことでも大きな話題となった。

マーサファームは予約制で献花を受け付けており、同ファームのＨＰで詳細を確認できる。