大沢たかお主演『沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜特別編』地上波初放送 9.25＆26二夜連続放送決定
映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の公開を記念し、大沢たかお主演のドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が、9月25日・26日の2夜連続でフジテレビ系にて放送されることが決定した。地上波で放送されるのは今回が初となる。
【写真】圧倒的スケール感で届ける映像は必見！『沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜特別編』場面写真
本作は、講談社の漫画雑誌「モーニング」で1988〜96年に連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破した、かわぐちかいじ作の大ヒットコミックを原作に、大沢たかおを主演／プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化したシリーズ。2023年に劇場公開され、2024年にはPrime Videoで独占配信され、日本のAmazon MGMスタジオが手がけた作品として歴代1位の国内視聴数を記録した（※2025年9月時点／Amazon MGMスタジオが日本で手がけた作品における配信後365日間の国内視聴数対象）。
その壮大なテーマ性とスケール感から「実写化不可能」とうたわれていた原作を、映画『キングダム』や『国宝』など数多くのヒット作を手がけてきたクレデウスが制作。『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞優秀監督賞をはじめ数々の映画賞を受賞した吉野耕平が監督を務め、ついに映像化を実現した。
さらに、日本映画で初めて海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得た本作は、実物の潜水艦による撮影と日本屈指のVFX技術を融合し、臨場感あふれる映像体験を創出。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯な問題提起を、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに重ね合わせて描く、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメントとして大きな話題を呼んだ。
今回の放送では、Prime Videoで配信中のドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』全8話を、本放送用に再編集した【特別編】として2夜連続で届ける。さらに、番組の最後には最新作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の冒頭映像がテレビ初公開される。
ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』特別編（前編・後編）は、フジテレビ系にて9月25日・26日21時より2夜連続放送。
