アウディ「Q4 e-tron」を公開

バレーボール男子日本代表の高橋健太郎が、自身のインスタグラムで700万円超の“愛車”と並んだ写真を公開。ファンからは「ゴージャスね」「素晴らしい車だ」など羨望のコメントが寄せられている。

201センチの長身に黒いタンクトップ姿の高橋は自身のインスタグラムで、「この度アウディ刈谷様からQ4e-tronをお貸しいただきました」と記して、ドイツの自動車メーカー「アウディ」の電気自動車「Q4 e-tron」の横で佇む写真を公開。シックなボディが印象的な車は、同社公式サイトでは710万円から発売されている高級車だ。

続けて「Q4e-tronは加速性能、安全性の面で本当に安心して乗ることができるめちゃくちゃいい車 サイズ感も街中を走る上でとても取り回しのし易い女性でも乗りこなせちゃう万能車です」と感想をつづると、「この車といろんな旅に出たいと思います」と紹介している。

この投稿にはファンから「身長2メートル超えの健太郎さんには、このくらい大きい車じゃないとね」「くれぐれも事故のない様、運転してください」「いろんな車乗られて楽しいね」「バカ似合う」などの声が寄せられたほか、海外ファンからも「ゴージャスね」「素晴らしい車だ」などの反響が届いていた。



