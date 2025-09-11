後半途中まで苦戦していたメキシコとの評価試合で「キャプテン」孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）がふさがっていた「穴」を通した。

サッカー韓国代表は10日（日本時間）、米テネシー州ナッシュビルのジオディスパークでメキシコ代表と対戦し、2−2で引き分けた。19年ぶりのメキシコ戦の勝利を目の前にしていたが、終了直前に失点して惜しくも引き分けた。それでも国際サッカー連盟（FIFA）ランキングが韓国（23位）を上回る「北中米最強」メキシコ（13位）を相手に対等な試合をした。

韓国は前半22分、メキシコのFWラウル・ヒメネス（フラム）にヘディング先制ゴールを許した。前半を0−1で終えた韓国は後半途中まで流れを引き寄せることができなかった。7日の米国代表との評価試合（2−0勝利）に1トップで先発出場して1得点・1アシストをマークした孫興慜が、後半開始と同時に交代投入された。

米国戦とは違って左ウイングに入った孫興慜がまた試合を変えた。後半20分、金紋奐（キム・ムンファン、大田）が右サイドから上げたクロスを呉賢揆（オ・ヒョンギュ、24、ヘンク）がバックヘディングでつないだ。ペナルティーエリアの左側にいた孫興慜は左足ノンストップシュートでゴールネットを揺らした。GKが手も出せないほど強力なシュートだった。後半30分には呉賢揆がゴールを決めて逆転した。しかし韓国は終了直前にサンティアゴ・ヒメネス（ACミラン）に同点ゴールを渡した。

キム・ファン解説委員は「孫興慜のコンディションが重要だが、（自身がプレーする）米国で試合をしたためか、体が軽く見えた。これまでは欧州で激しく競争した直後に国内に入ってきてプレーするため、きつそうな姿を何度か見てきた。しかし今回の米国での2連戦では力が感じられた」と評価した。孫興慜は先月イングランドプレミアリーグ（EPL）を離れ、米メジャーリーグサッカー（MLS）に移った。孫興慜もメキシコ戦の直後、「昨年より今年はコンディションがよく、痛みがあった部分もかなり回復している」と話した。

18歳だった2010年にAマッチデビューした孫興慜は14年間・136試合で53得点をマークした。車範根（チャ・ボムグン）、洪明甫（ホン・ミョンボ）と韓国人選手Aマッチ出場1位で並んだ。孫興慜は「これまで一度も（出場が）当然だと考えたことない」とし「本当に大きな栄光、名誉だと考えてきたため今ここにいると思う」と語った。

ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド（40）はこの日、ハンガリー戦でAマッチ141得点目を記録した。アルゼンチンのリオネル・メッシ（38）も5日のベネズエラ戦で2得点した。ファンは孫興慜がロナウドやメッシのように代表チームで長く活躍することを望んでいる。孫興慜は「良い記憶を残して離れるのが素晴らしいが、『いつでも必要な時にここにいる』とファンと約束したことがある」とし「トッテナム所属での最後の試合で言ったように、最後ではなく始まりという気持ちでファンに幸せを届けられるサッカー選手になりたい」と話した。

米国戦に続いてメキシコ戦でも洪明甫（ホン・ミョンボ）監督（56）は3−4−2−1フォーメーションで臨んだ。その代わり米国戦の先発ラインナップから9人を入れ替えた。中盤は守備性向が強いイェンス・カストロップ（メンヒェングラートバッハ）と朴鎔宇（パク・ヨンウ、アル・アイン）に任せた。韓国は前半、メキシコの強いプレスに苦しんだ。黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）、李在成（イ・ジェソン、マインツ）のけがの空白が大きかった。後半戦に入ってメキシコの守備が孫興慜側に傾くと、李康仁（イ・ガンイン、パリ・サンジェルマン）も生き返った。

キム・ファン解説委員は「後半戦の序盤、2回のプレスで守備に問題があった。相手がメキシコより高いレベルのチームだったなら韓国は追加で失点していただろう」とし「カストロップの登場で中盤に厚みができたが、黄仁範が帰ってくれば適切な中盤の組み合わせ見つけるのがよい」と助言した。

カストロップは今回の米国遠征評価試合で良いプレーを見せただけに、10月に国内で行われるブラジル、パラグアイとの評価試合でも代表チームに抜てきされる可能性が高い。この日の試合前に愛国歌（韓国の国歌）を共に歌ったカストロップは「ら母が（韓国代表の）私の姿を見て泣くほど感動していたという話を家族から聞いた」と伝えた。

一方、韓国に0−2で敗れた米国はこの日、日本との評価試合で2−0で勝利した。