「一緒に働きたい」と思う地方国公立大学ランキング！ 2位「神戸大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
地方の国公立大学には、地域社会での経験や実践力を重視する学生が多く、協調性や柔軟性に優れているというイメージもあります。「この大学出身者と同僚になってみたい！」と連想する学校もあるかもしれません。
All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「一緒に働きたい」と思う地方国公立大学を紹介します！
※本調査は全国280人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「関西なので、接する機会も多いが接しやすく頭がいい人が多いから」（20代女性／大阪府）、「入試問題が特に難しいとされていると聞いて、優秀な人が多そうだから」（20代女性／群馬県）、「おしゃれな感じがするので」（40代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「職場の同僚に数名出身者がおり、とても仕事のできる人員であるため」（40代男性／埼玉県）、「研究分野が強く、そこで学んだ人の能力が期待できるから」（20代女性／鹿児島県）、「優秀そうな人ばかりだから」（60代女性／北海道）といった声がありました。
2位：神戸大学／56票2位は「神戸大学」でした。神戸大学は文理問わず多くの学部を擁し、社会とのつながりを重視した教育を行っています。特に経済・経営・国際分野での実績が豊富で、コミュニケーション能力や国際感覚に長けた学生が多いことでも知られています。関西のビジネス都市・神戸の地の利もあり、職場での即戦力として期待されるイメージが強いのかもしれません。
1位：横浜国立大学／64票1位は「横浜国立大学」でした。横浜という国際都市に拠点を置く同大学は、実践的かつ多様な学びを提供することで知られています。特に理工・経済・経営系の分野に強く、企業との連携も活発。都市型でありながら協調性や誠実さを備えた人材を輩出していることから、「一緒に働きたい」と思われる存在になっているようです。
