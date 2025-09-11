J2いわきFC、地元のスパリゾートハワイアンズとコラボ！「おむすび」などをセブンイレブンで販売するフェア開催

いわきFCは9日、株式会社セブン・イレブン・ジャパンとスパリゾートハワイアンズと共同で「頑張れ！浜通り応援フェア」を実施すると発表した。

J2で現在12位につけるいわきFC。新スタジアム整備に向けた動きが進むなか、地域や人々とのつながりを深めるさまざまな施策も行われている。

また、地元の有名施設であるスパリゾートハワイアンズは、いわきFCのホーム「ハワイアンズスタジアムいわき」のネーミングライツを取得していることでも知られる。

今回のフェアでは、コラボ商品や限定デザインのグッズを通じ、地域の人々はもちろん、県外の人にも楽しんでもらいながら浜通りを応援できる機会を創出するという。

「頑張れ！浜通り応援フェア」は、いわき市、双葉郡の計81店舗（いわきFCホームタウン内の全店舗）で実施され、以下の対象商品を2個購入するごとに、オリジナルデザインのクリアファイル（A4サイズ）がプレゼントされる。

◼︎でかむすび ハワイアンフライドライス

価格：298円（税込321.84円）

発売日：9月16日（火）〜

スパリゾートハワイアンズと連携し、ハワイの伝統的料理であるハワイアンピラフを参考に具材や味付けを決めました。人参・コーン・玉葱などの具材と醤油ベースで炒めた御飯にガーリックシュリンプを盛り付けた、食べ進みの良いおにぎり です。

◼︎おむすび＆おかずセット ツナ御飯＆チキンライス

価格：398円（税込429.84円）

発売日：9月16日（火）〜

いわきFCをイメージした限定パッケージで発売。おにぎりにはいわきに馴染みのあるツナごはんと、チームカラーのキングレッドをイメージしたチキンライスを組み合わせました。2種類のおむすびに相性の良いおかずを組み合わせた満足感のある商品です。

◼︎冷たいまま食べるモチコチキン

価格：298円（税込321.84円）

発売日：9月16日（火）〜

スパリゾートハワイアンズと連携し、ハワイでお馴染みのモチコチキンをカップデリで発売。ピリ辛のシラチャーソースを アクセントに、おつまみとしてもオススメの商品です。

◼︎ベリーとチョコのパンケーキ 酪王牛乳使用ミルククリーム

価格：398円（税込429.84円）

発売日：9月16日（火）〜

いわきFCをイメージした限定パッケージで発売。福島県の定番である酪王牛乳を贅沢に使用したパンケーキ。 クリームは牛乳本来の甘さと濃厚な味わいが特長で、ベリーソースとチョコが良いアクセントになっています。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記（店舗によって価格が異なる場合あり）

「頑張れ！浜通り応援フェア」は、9月16日（火）から9月29日（月）まで開催。クリアファイルは無くなり次第配布が終了するとのことなので、気になる方はお早めに。