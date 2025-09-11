不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年祭」開催、全店で限定グッズのプレゼントキャンペーンを実施/秋季限定フレーバーも発売

不二家初のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」の1号店「ビナウォーク海老名店」は、2025年9月13日にオープン1周年を迎える。そこで、9月12日から全店で「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年祭」を開催し、限定グッズやステッカーをプレゼントする。

〈「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年祭」概要〉

「1周年祭」では、2025年9月12日から全店で、購入者を対象に限定グッズやステッカーをプレゼントする。

【税込1,500円以上購入でマグカッププレゼント】

税込1,500円以上購入した人に、「バンブーファイバー配合マグカップ(ペコちゃんmilkyドーナツデザイン)」をプレゼントする。先着順、数量限定のため、なくなり次第終了。

バンブーファイバー配合マグカップ(ペコちゃんmilkyドーナツデザイン)

【商品1点以上購入でステッカープレゼント】

商品を1点以上購入した人に、「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年ステッカー」をプレゼントする。先着順、数量限定のため、なくなり次第終了。

ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年ステッカー

〈秋季限定フレーバーも発売〉

また9月5日から、「milkyクリームドーナツ」の季節限定フレーバー「鹿児島県産安納芋」を全店で発売している。

◆「milkyクリームドーナツ(鹿児島県産安納芋)」税込212円

ふわもち食感に仕上げたドーナツの中に、安納芋風味のミルキークリームを詰めた。秋らしいほっこりとした味わい。

ペコちゃんmilkyドーナツ「milkyクリームドーナツ(鹿児島県産安納芋)」

〈神奈川県「戸塚モディ」内に12店舗目オープン〉

9月5日には、12店舗目「ペコちゃんmilkyドーナツ 戸塚モディ店」をオープンした。戸塚駅と直結しているため、仕事終わりや外出時にも立ち寄りやすく、雨の日でも濡れずにアクセスできる。

【ペコちゃんmilkyドーナツ 戸塚モディ店 概要】

オープン日:2025年9月5日10時30分〜

住所:神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10戸塚モディ まるい食遊館 1階

電話番号:045-390-0072

営業時間:10時30分〜20時

取り扱い商品(例):milkyドーナツ(各種)、milkyクリームドーナツ(各種)、milkyボールドーナツ、プレミアムmilkyソフトクリーム、ペコちゃんmilkyドーナツアクリルチャームなど

ペコちゃんmilkyドーナツ 戸塚モディ店 店舗イメージ

【ペコちゃんmilkyドーナツ 店舗一覧】

北海道:アリオ札幌店

東京都:有明ガーデン店、目白店

神奈川県:ビナウォーク海老名店、横浜ワールドポーターズ店、イオンモール座間店、イオン相模原店、MARK IS みなとみらい店、戸塚モディ店

千葉県:テラスモール松戸店

兵庫県:エビスタ西宮店

福岡県:博多バスターミナル店

〈ペコちゃんmilkyドーナツとは〉

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の優しいミルクの風味をイメージした、素朴で優しい味わいのドーナツを販売する新ブランド。看板商品の「milkyドーナツ」には、「ミルキー」に使用している北海道産練乳を練り込んだ生地を使用。米油で揚げているため、軽いくちどけが楽しめる。プレーンのほか、いちごやチョコレートなどさまざまなフレーバーを取り揃える。

◆「milkyドーナツ」

フレーバーは、プレーン･いちご･チョコレート･季節限定【紫いも】の全4種。各税込199円。

ペコちゃんmilkyドーナツ「milkyドーナツ」

◆「milkyクリームドーナツ」

中のクリームには、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用している。フレーバーは、プレーン･カスタード･季節限定【鹿児島県産安納芋】の全3種。各税込212円。

ペコちゃんmilkyドーナツ「milkyクリームドーナツ」

■ペコちゃんmilkyドーナツ公式サイト

ペコちゃんmilkyドーナツ