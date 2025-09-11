「100円」からでも「投資」ができると聞いたのですが、「利益」はどれくらいになるのでしょうか？ デメリットや注意点があれば教えてください。

100円からできる投資、利益はどれくらい期待できる？

100円から始める投資は少額ながら長期の積立投資による複利効果が期待できます。例えば、年利5％で毎月100円ずつ10年間積み立てた場合、投資元本は1万2000円ですが、複利によって約1万5500円に増える可能性があります。これは元本に対して約29％の利益です。長期投資のメリットは、市場の短期的な変動に影響されにくく、時間をかけて資産が緩やかに増える点にあります。

ただし、利益の実感には時間がかかるため、短期間で大きなリターンを狙う投資ではありません。むしろ、少額投資は資産形成の第一歩として位置付けるのが現実的です。さらに、実際の運用では手数料や税金も利益に影響するため、これらを抑える工夫が必要です。



少額投資のデメリットや注意点を理解しよう

少額投資にはいくつかのデメリットがあります。まず、取引手数料の割合が高くなりやすいため、利益が薄くなります。例えば、1回の取引に100円の手数料がかかる場合、100円投資では手数料負けしてしまう恐れがあります。次に、単元未満株（ミニ株）では議決権が得られず、株主優待が受けられないケースが多いです。投資対象の銘柄や取引時間の制限もあるため、どの金融商品が自分に合っているかを事前に確認することが重要です。

また、心理的な面でも、少額投資だと投資の効果が目に見えにくく、モチベーション維持が難しい点もあります。市場の値動きに一喜一憂しない冷静さと長期的な視点が求められます。



投資初心者におすすめの少額から始める方法とは？

初心者には毎月の積立投資が最も適しています。100円から始められる積立投資信託は、プロが資産運用を行うため、銘柄選びの知識がなくても安心です。バランス型ファンドを選ぶと、国内外の株式や債券に自動的に分散投資でき、リスクを抑えられます。

さらに、一部のネット証券では購入手数料無料のサービスもあり、コストを減らせるので利益を最大化しやすいです。分散投資の効果として、値動きの大きい株式のリスクを債券が和らげるため、精神的な安定感も得られます。

単元未満株も複数銘柄へ少額ずつ投資して分散を図る手段として有効ですが、手数料体系や株主権利の制約を理解したうえで選択すべきだといえるでしょう。



まとめ

少額投資は、投資に対する心理的なハードルを下げ、資産形成の習慣を身につけるうえで有効です。特に、100円から始める投資は無理なく続けやすく、長期的な運用の基盤づくりに適しています。時間をかけて複利の効果を活用すれば、元本を上回る資産を築ける可能性もあります。

ただし、少額であっても投資である以上、元本割れなどのリスクは避けられません。そのため、利益は大きくなくても、時間を味方につけてコツコツ資産を増やす姿勢が大切です。手数料や商品の特徴を理解し、計画的に運用を続けることで、リスクの軽減と成果の向上につながるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー