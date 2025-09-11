知っておいて損なし！実は【浮気】をしている男性の特徴

彼の行動や言動がいつもと少し違うと、「もしかして浮気している…？」と不安になることがありますよね。急に連絡がそっけなくなったり、外見に気を使い始めたり…。そんな小さな変化には、浮気のサインが隠れていることも！？今回は、実際に浮気している男性に見られやすい特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

連絡の仕方や頻度が変わる

浮気をしている男性のサインとして、連絡のタイミングや内容がこれまでと変わることが挙げられます。 以前は毎日こまめにやり取りしていたのに、急に既読スルーや返信の間隔が長くなると要注意。 こうした変化は、浮気相手に時間や気持ちを割いているサインかもしれません。 ただし、仕事や体調、気分の変化で連絡が減る場合もあるので、すぐに決めつけずに様子を見ることも大切です。

急に外見に気を使い始める

普段あまり気にしていなかった身だしなみや服装に急に気を使う場合も、彼が浮気をしている可能性があります。 例えば、香水やヘアスタイルを変えたり、突然ジムに通い始めたり…。 ただし、あなたと見あう彼氏になるために、身だしなみに気を使っている可能性もあるので細かい行動の変化をチェックし、これまでとの違いを見極めることがポイントです。

スケジュールを隠す

彼氏がスケジュールをやたらと隠している場合も怪しいです。 「仕事が忙しい」と言いながら出かける頻度が増えたり、スマホを手放さなかったり、あらゆるもののパスワードを突然変え出したら要注意！ 怪しいと思ったときは、誰とどこに遊びに行くのかしっかりと聞いてみましょう。 彼が返答の際に曖昧なことを言っていたり、目が泳いでいたりしたらあなたの予想は正しいかもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、実際に浮気している男性に見られやすい特徴をご紹介しました。 もちろん、すべての男性がこれらの行動を取るわけではありませんが、このような違和感を感じたら注意が必要です。 大切なのは、自分の直感や違和感を無視せず、彼とのコミュニケーションを大事にすることですよ。

ライター Ray WEB編集部