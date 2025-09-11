「sleep like a log」の意味は？「log」の意味をじっくり考えてみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「爆睡する」でした！

直訳すると「丸太のように眠る」ですが、これは「ぐっすり寝る」という意味のイディオム。

よく似た表現に「I slept like I was dead.（死んだように眠る）」がありますよ。

「I went to bed early and slept like a log last night.」

（昨日の夜は早く寝てぐっすり眠りました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。