「sleep like a log」の意味は？「log」の意味をじっくり考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sleep like a log」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「爆睡する」でした！
直訳すると「丸太のように眠る」ですが、これは「ぐっすり寝る」という意味のイディオム。
よく似た表現に「I slept like I was dead.（死んだように眠る）」がありますよ。
「I went to bed early and slept like a log last night.」
（昨日の夜は早く寝てぐっすり眠りました）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部