食卓に秋の彩りを♪「さつまいも」のおすすめおかず5選

暑さの中にも、朝夕にふと秋の気配を感じる今日この頃。少しずつ秋の食材も見かけると、食卓にも取り入れたくなりますよね。そこで、今回はほくほくとした甘さが魅力の「さつまいも」おかずをご紹介します。手軽でおいしいアイデアレシピは必見です。

さつまいもの甘さで、秋の味を先取り！

お箸がすすむ！さつまいもとバラ肉の甘辛ソテー

カリッと焼いた豚バラ肉とさつまいもの甘みがマッチした、@yukosobさんの「さつまいもとバラ肉の甘辛ソテー」。





お酢を少し加えることで、さっぱり仕上がります。仕上げに振った黒ごまが、ぐっと秋らしさを出していますね。甘辛い味付けでごはんとの相性もバツグン！ ぜひ作ってみてくださいね。

・さつまいも……1本（200g）

・豚バラ肉……180g

・塩……少々

・酢……小さじ1

・黒ごま……少々



【A】

・酒、しょう油、みりん、水……各20ml

・きび砂糖……大さじ1

1. さつまいもは皮付きのまま一口大に切り水に10分ぐらいさらしてから水気を切り、ふんわりとラップをかけ、600Wのレンジで4分加熱する



2. 豚バラ肉は軽く塩をして両面を焼き、酢を加え全体に絡める



3. 2に1を加えてなじませ、Aを一気に加えて絡める



4. 器に盛り付け黒ごまをふる

さつまいもとバラ肉の甘辛ソテー｜Instagram（@yukosob）

甘じょっぱさがクセになる！さつまガレット

おしゃれなガレットも、さつまいもを使えばとても簡単にできます！



スライスしたさつまいもにチーズを入れ、バターでカリッと焼き上げます。



仕上げにかけたはちみつが甘じょっぱさをさらに引き立てて、後を引くおいしさの一品ですね。

さつまガレット｜Instagram（@yuu_meshi_recipe_）

レンチンで簡単大人の味！さつまいもと卵のデリ風サラダ

さつまいもと卵を合わせた@kitaku_izakayaさんのデリ風サラダは、マヨネーズのコクと、マスタードや黒こしょうのアクセントが効いた大人の味。



そして電子レンジを使えば、調理時間はなんと10分！時短でできる、おしゃれメニューです。



さつまいもと卵の、ごろっとした食感を味わってみてくださいね。

さつまいもと卵のデリ風サラダ｜Instagram（@kitaku_izakaya）

秋色おかずを食卓に！鮭とれんこんとさつま芋の甘酢炒め

鮭の旨みとれんこんのシャキッと感、そしてさつまいもの甘さを1つにしたのは@chouchou.kitchenさんの「鮭とれんこんとさつま芋の甘酢炒め」。



甘酢でまとめることで、さっぱりと食べやすい仕上がりになりました！



温かみのある彩りで、食卓が一気に秋らしくなるメニューですね。

・生鮭……2〜3切れ（250g）

・れんこん……1/2節（100g）

・さつまいも……小1本（150g）

・片栗粉……大さじ2

・黒ごま……適量



【A】

・酒……小さじ2

・塩……少々



【B】

・砂糖、しょう油、酢……各大さじ2

1. さつまいもは皮つきのまま半月切にし、水に5分ほどさらして水気を切る。

耐熱容器に入れてふんわりラップをし、600Wで3分加熱する。



2. れんこんは皮をむいて半月切りにし、水に5分ほどさらす。



3. 生鮭は【A】をふりかけ5分置き、水気をペーパーで拭く。



4. 3に片栗粉の半量（大さじ1）をまぶす。

フライパンの底から5ｍｍほど油をそそいで中火で熱し、揚げ焼きをして取り出す。



5. 野菜はしっかりと水分を拭き取り、片栗粉の残りの半量（大さじ1）をまぶす。

中火で熱した4のフライパンに並べて揚げ焼きをする。



6. 5に4を戻し入れて軽く炒め合わせ、余分な油をペーパーで拭き取り、【B】を加え、弱めの中火で照りが出るまで煮絡める。



7. 器に盛り、黒ごまを散らす。

鮭とれんこんとさつま芋の甘酢炒め｜Instagram（@chouchou.kitchen）

さつまいもと鶏肉で作る韓国風肉じゃが！タットリタン

最後にご紹介するのは、@akichamxxxさんの「タットリタン」。



タットリタンとは、鶏肉と野菜を甘辛のスープで煮込んだもの。「韓国風の肉じゃが」とも言われています。

韓国の代表的な家庭料理のひとつに、ぶつ切りの鶏と野菜を甘辛く煮た「タットリタン」(닭도리탕)があります。タッ(닭)は鶏を意味します。トリ(도리)は日本語の「鶏」に由来するという説と、朝鮮半島の古文献に登場する「桃李湯」(トリタン)というスープを根拠とする説があります。タン(탕)は漢字で「湯」と書き、スープを意味します。

出典：https://www.moranbong.co.jp/hanshoku/gourmet/detail/9701.html

さつまいもの甘みと鶏肉の旨み、そしてコチュジャンや唐辛子の辛味とがマッチして、バランスが取れています。



韓国風おかずで、一味違うさつまいもを味わってみてはいかがでしょうか。

タットリタン｜Instagram（@akichamxxx）

さつまいもで、秋の食卓を始めてみませんか？

そろそろ秋を感じたいけど、暑さも残る9月。そんな時は、さつまいもをちょっとおかずに取り入れてみませんか？



ごはんにも箸休めにも合うレシピが、さつまいもにはいっぱい！



食卓に少しずつ、秋色をプラスしてみてくださいね。