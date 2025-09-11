全日本プロレスは１１日までに今月２３日の東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム ２０２５」で復帰を予定していた元三冠ヘビー級王者・安齊勇馬が９・１５後楽園ホール大会で復帰することを発表した。

安齊は６月１８日の後楽園ホール大会の試合後に「自分自身をもっと盛り上げるため、全日本プロレスを盛り上げるため、ちょっとの間、このリング外で戦ってきます。安齊勇馬、少しの間欠場します。ありがとうございます」と理由を明かさず今後、欠場することを宣言した。

この発言を受け全日本は「安齊勇馬選手が７月１日から８月３１日までに開催の全大会を欠場致します。安齊勇馬選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と発表した。ただ、欠場する理由は明かされず「謎」に包まれていた。

当初は９・２３立川立飛での復帰が発表されていたが１５日の後楽園大会でリングに戻ってくることとなった。復帰戦は第６試合で三冠王者・斉藤ジュン、ライジング ＨＡＹＡＴＯと組んで諏訪魔、田村男児、野村直矢と対戦する。

１５日の後楽園大会は、今月７日に２１歳で亡くなった長尾一大心選手の追悼式が行われる。

◆９・１５後楽園ホール全対戦カード

▼アジアタッグ選手権試合６０分１本勝負

王者組・青柳優馬、青柳亮生 ｖｓ 挑戦者組・ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起

▼第２試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

宮原健斗 ｖｓ 関本大介

▼第３試合 王道トーナメント準決勝 時間無制限１本勝負

綾部蓮 ｖｓ 本田竜輝

▼第４試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

デイビーボーイ・スミス Ｊｒ．、“ミスター斉藤”土井成樹、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾 ｖｓ 大森北斗、羆嵐、井上凌、小藤将太

▼第５試合 世界タッグ選手権試合前哨戦 バカの時代 ｖｓ ＨＡＶＯＣ ６人タッグマッチ３０分１本勝負

鈴木秀樹、佐藤光留、真霜拳號 ｖｓ 芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイ

▼第６試合 ６人タッグマッチ３０分１本勝負

斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジング ＨＡＹＡＴＯ ｖｓ 諏訪魔、田村男児、野村直矢

▼メインイベント 王道トーナメント 決勝戦 時間無制限１本勝負

第２試合の勝者 ｖｓ 第３試合の勝者