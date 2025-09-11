鈴木秀樹（左）と真霜拳號

写真拡大

　全日本プロレスは１１日までに９月２３日に東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム　２０２５」で世界タッグ王者の鈴木秀樹、真霜拳號がザイオン、オデッセイと初防衛戦を行うことを発表した。

　さらにＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオ王者の他花師がバトルロイヤル形式で３度目の防衛戦を行うことも決定した。挑戦者は、大森北斗、羆嵐、愛澤　Ｎｏ．１、黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、菊タロー。バトルロイヤル形式のタイトル戦の詳細は決定次第告知する。

　◆９・２３立川立飛決定済み対戦カード

　▼世界タッグ選手権試合

王者組・鈴木秀樹、真霜拳號　ｖｓ　挑戦者組・ザイオン、オデッセイ

　▼ＧＡＯＲＡ　ＴＶ　チャンピオンシップ　バトルロイヤル

王者・他花師　ｖｓ　挑戦者・大森北斗、羆嵐、愛澤　Ｎｏ．１、黒潮　ＴＯＫＹＯ　ジャパン、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、菊タロー

　▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・青柳亮生　ｖｓ　挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ