世界タッグ王者・鈴木秀樹＆真霜拳號、ザイオン＆オデッセイと初防衛戦…９・２３立川立飛
全日本プロレスは１１日までに９月２３日に東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム ２０２５」で世界タッグ王者の鈴木秀樹、真霜拳號がザイオン、オデッセイと初防衛戦を行うことを発表した。
さらにＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオ王者の他花師がバトルロイヤル形式で３度目の防衛戦を行うことも決定した。挑戦者は、大森北斗、羆嵐、愛澤 Ｎｏ．１、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、菊タロー。バトルロイヤル形式のタイトル戦の詳細は決定次第告知する。
◆９・２３立川立飛決定済み対戦カード
▼世界タッグ選手権試合
王者組・鈴木秀樹、真霜拳號 ｖｓ 挑戦者組・ザイオン、オデッセイ
▼ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ バトルロイヤル
王者・他花師 ｖｓ 挑戦者・大森北斗、羆嵐、愛澤 Ｎｏ．１、黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、立花誠吾、”ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤、菊タロー
▼世界ジュニアヘビー級選手権試合
王者・青柳亮生 ｖｓ 挑戦者・ＭＵＳＡＳＨＩ