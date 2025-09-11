今年受けておきたい3つのワクチン…誰も教えてくれない「効果が圧倒的に高い」ワクチンの種類

「コロナ禍」を機に、ワクチンへの不安感が高まった。国が接種を推奨しているワクチンは他にもあるが、リスクはないのだろうか。

新型コロナウイルスの感染者が増加している。加えて、これからの季節は、インフルエンザをはじめ、さまざまな感染症が猛威を振るう時期だ。

そうした中、厚生労働省が65歳以上の高齢者に帯状疱疹、肺炎球菌、インフルエンザ、新型コロナの各ワクチンの定期接種を推奨していることをご存じの読者も多いだろう。しかし、すべてのワクチンを必ず打たなければならないのだろうか。「副反応が怖い」「持病がある場合は危ないのではないか」と、躊躇している人も少なくないはずだ。

そこで本誌は、呼吸器や内科の専門医に、65歳以上の人が本当に打つべきワクチン、逆に気をつけるべきワクチンを尋ねた。まず、自治医科大学附属さいたま医療センター教授・山口泰弘氏が特に推奨するのは、帯状疱疹、肺炎球菌、RSウイルスの3つの感染症のワクチンだ。

「どれも重症化すると命を落としたり、生活水準が著しく低下したりする恐れのある病気です。

たとえば、肺炎球菌に感染した場合、体の抵抗力が弱くなっていると血液や髄液（脳や脊髄を保護する液体）に細菌が入り込み、侵襲性肺炎球菌感染症と呼ばれる状態になります。これは敗血症や髄膜炎などの重い病気を引き起こし、死亡率が2〜3割に達します。

また、今年度から定期接種の対象になった帯状疱疹は、命にかかわる病気ではありませんが、人によっては神経痛が3ヵ月以上も続いたり顔に疱疹ができたりする。高齢で感染すると痛みで気力が衰え、寝たきりのようになって、結果的に寿命を縮めることもあるので、接種を強く勧めます。

さらに、RSウイルスもワクチンの定期接種の対象ではないものの、肺炎や気管支炎を引き起こし、心疾患や呼吸器疾患、糖尿病の持病がある人は重症化しやすい危険なウイルスです。今のところ有効な治療薬がないため、重症化リスクがある人は接種するほうがいいと言えます」

生ワクチンは感染リスクがある

ここで注意したいのは、帯状疱疹と肺炎球菌のワクチンは、それぞれ2種類に分かれるということだ。効果や副反応が異なり、持病の有無によっては打ってはいけないものもあるという。

米国老年医学・内科専門医の山田悠史氏が解説する。

「帯状疱疹ワクチンは、生ワクチンのビケンか不活化ワクチンのシングリックスを選んで接種できます。

生ワクチンとは、弱毒化した病原体そのものを体内に入れて免疫を作るというものです。わずかながら感染リスクがあるので、がんの治療中の人はもちろん、免疫が落ちている人は打ってはいけません。

一方、不活化ワクチンはウイルス・細菌としての機能を失わせた病原体の『殻』を注入することでワクチンとして作用させるので、感染のリスクはありません。

ビケンは1回の接種のみで完了しますが、シングリックスは約2ヵ月あけて2回目を接種する必要がある。ただ、シングリックスのほうが高い予防効果を持ち、それが少なくとも10年間も続くのが特徴です。

38度程度の発熱がみられることがあるなど、副反応が比較的重く出やすいですが、特別な理由がない限りはシングリックスのほうをオススメします。圧倒的に有効性が高いので、アメリカでは過去に生ワクチンを打った人でも、シングリックスを再接種するようになっているほどです」

肺炎球菌には、莢膜多糖体ワクチン（ニューモバックスNP）と結合型ワクチン（プレベナー20など）の2つの種類がある。「莢膜多糖体ワクチンは昔から使われているもので、5年ごとの接種が推奨されています。

一方、結合型ワクチンは新しく登場したもので、任意接種（希望者が自費で接種する）のワクチンですが、効果や持続性が高い。莢膜多糖体ワクチンは受けてから4〜5年経つと効果が薄れてしまうのに対し、結合型は10年後も80％以上の予防効果が持続するのです。費用はかかるものの、接種を検討してみてもいいかもしれません」（前出・山口氏）

