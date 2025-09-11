「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）

オレンジ色の人波が揺れる球場の中心で、広島・大瀬良大地投手は悔しさをにじませていた。「結果的に負けてしまったので、申し訳ないという気持ちしかないです」。２度の併殺など粘り腰を発揮した場面もあった。６回７安打３失点と及第点の内容。しかしながら、流れを引き寄せる投球ではなかった。

２点をもらった直後の初回１死で、キャベッジにソロ。チェンジアップを右中間スタンド中段まで運ばれた。味方が１点を加え、リードを２点に広げた直後の四回も踏ん張れない。２死一塁で岸田に同点２ラン。カウント２−２からの直球は真ん中に入り、白球は左中間席に着弾した。

「何より（味方が点を）取ってくれた次のイニングなので。何とか抑えたい気持ちだったけど、どちらも甘く入ってしまった」と受け止めた。味方が得点した直後の守りが持つ重要性は痛感している。だからこそ、もどかしさが募った。前回３日のＤｅＮＡ戦は自己ワーストの７四球と制球に苦しむも７勝目。この日は無四球ながら、結果が伴わなかった。

これで東京ドームでは２０１８年４月１５日の勝利以降、１２戦勝ちなし（５敗）と女神が振り向いてくれない。「最後まで勝ちたい思いは持っているし、何とか気持ちだけじゃなくて、結果で示していけるように。また責任を持って挑戦したいと思います」と視線を上げた右腕。負けられない９月、大黒柱としてファイティングポーズを貫く。