「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）

リーグ優勝した阪神がＤｅＮＡに逆転負けで連敗を喫し、１５カードぶりの負け越しとなった。先発の伊藤将が６回１／３を５安打６失点で２敗目。２番に梅野、７番に井坪、８番に植田を起用した打線は初回、佐藤輝の適時二塁打で先制したが、二回以降はＤｅＮＡの先発・東を攻略できなかった。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は「ＣＳのポイントは左打者の内角。阪神打者側と同時にバッテリーにも言える」と指摘した。

ＣＳでのポイントのひとつは左打者の内角かもしれない。これは阪神打者側と同時に、阪神バッテリーにも言える。ファイナルＳの舞台となる甲子園の特徴は浜風。この条件を考慮に入れた打者の対応、バッテリーの配球が大事になってくる。

まず阪神打者側の視点で触れると、今季ここまで佐藤輝はデッドボールなし。３６本塁打で本塁打王争い独走状態とも言える中で死球「０」の状況。このことから、他球団は『インコースの攻めが少なかったかも』と考えるかもしれない。

この日は三回に外角寄りのスライダーで空振り三振に倒れた。スイング時に体が開き気味だったことから、内角が頭にあったかもしれない。ＤｅＮＡとはＣＳで対戦する可能性がある。前日９日の同戦では先発・ケイから内角高めで空振り三振に倒れていた。この“残像”があったのかもしれない。ポストシーズンでは、相手が厳しく内角に攻めてくる可能性を頭に置いた方がいい。

一方、バッテリー側から見ると、この日の四回に筒香に逆転３ランを打たれた。球種は真ん中高めのカットボール。左方向への打球で浜風に乗っていた。甲子園の特徴が生かされたと言える本塁打だ。配球の基本はアウトローと言われるが、打者に外角低めを遠くに感じさせるためには、内角を投げておく必要がある。内角に対する反応も見ておきたい。

今のタイガースの強みはいろいろなことを試せること。この日は梅野を２番で先発させた。連敗となったが悲観する必要はない。ＣＳに向けてデータや選手の状態を上げるなどの材料を集めることが大事だ。