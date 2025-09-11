女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第119話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第119話は、東海林明（津田健次郎）が上京し、柳井家を訪問。柳井のぶ（今田美桜）は26年ぶりの再会を喜び、東海林は柳井嵩（北村匠海）の活躍をうれしそうに語る。その頃、嵩は編集長を務める文芸誌「詩とメルヘン」の投稿作品を整理も、浮かない顔。八木信之介（妻夫木聡）たちに悩みを吐露し…という展開。

東海林は高知新報を退社。暇を持て余し、足を延ばした。嵩の作品は全部チェックしていたが、“おじさんアンパンマン”（あんぱんを配る太ったおじさん）だけは腑に落ちない。「どういて…どういて、柳井はあれを描いたがな」と問うた。

のぶ「いつか、うちの人が言いよりました。正義を行うなら、自分も傷つくことを覚悟しなければいけないと」「強さを見せつけて、敵を倒すがではなく、自分を顧みず、弱い人や困っちゅう人を救うがが、真のヒーローではないかなと思うがです。やき、アンパンマンはカッコ悪くてえい。弱くてえい。マントもボロボロでえい。アンパンマンは、嵩さんにとって唯一信じられる、正義の味方ながです」

東海林「やっと見つけたにゃ。高知新報の面接の時に言いよった。あれや」「あの頃、おまえらは同じものを探しよった。それを、何十年かかけて、やっと見つけた。そうやにゃ」

嵩「東海林さん、来るなら来るって言ってくださいよ。お久しぶりです。お目にかかれてうれしいです」

東海林「俺もうれしいぞ。おまんらあは、ついに見つけたにゃー、逆転せんもんを。もっとこじゃあんと、あのおんちゃんを描け！のぶは、こじゃあんと応援せえ！おまんらあが、長い時間かけて見つけたもんは、間違っちゃあせん。俺は責任を持つ」

新幹線の時間があるため、東海林は帰途に就く。

東海林「アンパンマンによろしゅうにゃー」

嵩「今度ゆっくり泊まりに来てください」

のぶ「是非、嵩さんと語り明かしてください」

東海林「はいよ。ほいたらにゃー」

東海林は「アンパンマン」誕生へ“最後の一押し”。そして“あだち去り”（片方の手を上げて振り向かずに去る後ろ姿のこと、漫画家・あだち充氏の作品によく登場）――。

SNS上には「東海林さんの言葉に涙の朝。ついに見つけた逆転しない正義。素敵な回だった」「編集長ー！最高だよー！」「津田健次郎の演技とイケボに涙した気持ちのいい朝」「東海林さんの言葉が心強い」「『ほいたらね』は『ほいたらにゃー』のバージョンもある」などの声が続出。視聴者の涙も誘い、反響を呼んだ。