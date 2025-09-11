献血を約５０年間にわたって続けてきた双子の兄弟で、ともに建設業を営む佐賀市の西村晃さん（６９）と敏幸さん（６９）が１０日、同市の佐賀県赤十字血液センターで「最後の献血」を行った。

献血の上限は６９歳で、２人は翌１１日が７０歳の誕生日。２人で行った献血は合わせて６４６回となり、長年の貢献に血液センターから花束が贈られた。（田中大稀）

西村さん兄弟によると、２人が献血を始めたのは２１歳頃。友人から「献血に行くとジュースやタオルがもらえる」という話を聞いたことがきっかけだったという。

敏幸さんは「きっかけは物がもらえることだったけれども、一度行ってみると、人の役に立ったという実感がわいた」と振り返る。以来２人は、雨で現場の仕事ができなくなった時や、毎月の最終日曜日には一緒に献血をしてきたという。

日本赤十字社が定める献血基準では、男性が献血を行える年齢は６９歳まで。２人は、１１日に迎える７０歳の誕生日の前日に、そろってセンターを訪れた。

晃さんは血漿（けっしょう）の、敏幸さんは血小板の「成分献血」を行った。同センターによると、この日の献血で、晃さんは２７０回目、敏幸さんは３７６回目となった。

献血の後、２人の長年の協力に感謝するセレモニーが、同センターで行われた。

セレモニーで、晃さんは「献血は人助けのボランティア。するのは当たり前で、今日まで続けてきた。健康だからこそできるもので、自分の健康管理にもつながっている」と語った。

敏幸さんは「職員から『西村さんの血小板がマッチしている患者さんがいるから、その人に送ってもいいか』と聞かれた時には、人助けになっていると思った。ここまで２人で献血を続けられて喜んでおり、これからは若者や献血のことを知らない人に、経験を伝えていきたい」と語った。

同センターの鷹野誠所長は「２人合わせて６４６回という、献血に対する素晴らしいご貢献をいただいた」と感謝の言葉を述べた。