今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第119話が11日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、柳井家に東海林（津田健次郎）が訪ねてくる。再会を喜ぶのぶ（今田美桜）に、嵩（北村匠海）の活躍をうれしそうに話す東海林。そのころ、浮かない顔で投稿作品を整理していた嵩は、八木（妻夫木聡）たちの前で悩みを吐露する。「アンパンマン」の人気が出ないことだった。八木らは今の「アンパンマン」に「何かが足りない」と言う。

一方、東海林は嵩とのぶが昔語っていた「逆転しない正義」と「アンパンマン」をつなげる。そして「アンパンマン」を描き続けることと、応援を続けることを嵩とのぶに強くすすめる。

”東海林編集長“の言葉にネットも涙した。

X（旧ツイッター）には「東海林さん」「やっぱり定年退職」「いきなり年取ったな！」「一方キューリオで編集してるたかし」「あんぱんマンは、カッコよくなっても強くなってもダメ」「割とみんなアンパンマンに言いたいことがあったw」「蘭子辛口」「蘭子と気づかんかった、変わったな」「ガトリング砲w」「東海林編集長もアンパンマン気になる」「つながった」「色々回収中」「真のヒーロー誕生」「『ひっくり返らん確かなもの』」「あんぱんまんの定義、良いねぇ〜！」「東海林さんすごくフラグっぽい」「東海林さんは、アンパンマンを推してる 責任持つってカッコいいなー」「編集長の言葉に涙」「今日はなんだか時間がゆっくり過ぎた気がする。編集長の言葉で勇気100倍だね」「逆転しない正義とアンパンマン。見事な伏線回収。今日は神回」「今日のあんぱん最終回みたい」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。