＜旦那も義姉も迷惑デース！＞当日連絡！子どもを勝手に預かる旦那にモヤッ…なんで？【第1話まんが】
私はミサキ（28）。旦那のアツシ（28）とセイ（5か月）の3人暮らしです。近くには義実家があり、徒歩15分の距離。同じく15分くらいの距離のところに義姉・ヒサエ（31）さんが住んでいます。月に一度ほど義実家で食事に呼んでもらっています。お互いの子どものイベントごとには義実家で会うのですが、義姉とは個人的にお付き合いをするほど仲よくはありません。育休をとっている私と旦那は、今日はお休み。家でのんびりしながら家事をする予定でした。
私の子どもセイは生まれて5か月。今日は家で家事をしながらのんびりする予定でした。ご飯を食べてのんびりしていると、旦那のもとに1本の電話が……。
電話は義姉からでした。なにやらいまからうちに来るというのです。私たちの家から徒歩15分の場所に義実家があり、同じくらいの距離に義姉の家があります。
義姉が突然、「急にごめんね、助かったわ。ありがとう〜」と言って、2歳の娘・ミミちゃんを預けにきました。私は戸惑いながら、「私、2歳の子はお世話したことがないので……」と伝えましたが、義姉は「大丈夫、大丈夫。危険がないようにだけ見てくれればいいし〜」と軽く返してきました。
旦那は勝手にミミちゃんを預かる約束をしたのです。
ミミちゃんは月に1回ほど義実家で会いますが、2人きりで遊んだこともないし、2歳児のお世話の仕方がわかりません。
ミミちゃんは義姉が出て行ってから、ずっと玄関で泣きっぱなし。
つられてセイも起きて泣いてしまうし、子ども2人分の大声はなかなかのカオスです。
それなのにこんな状況を作り出した旦那は我関せず。
さらに、私にミミちゃんのお世話を押し付けようとして笑っているものだからイライラして仕方ありません……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
