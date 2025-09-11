福岡管区気象台11日午前4時47分発表防災コメント

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。11日にかけて九州北部地方に前線が停滞し、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。このため、11日昼過ぎから夕方にかけて、激しい雨が降るおそれがあり、雨の降り方によっては大雨警報を発表する可能性があります。



＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨「中」11日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて（福岡地方、筑後地方、筑豊地方）





＜降水量の予想（多い所）＞（11日6時から12日6時まで）1時間降水量40ミリ▽24時間降水量80ミリ

落雷と突風に関する福岡県気象情報第10号（9月11日午前5時05分福岡管区気象台発表）

福岡県では、11日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方に前線が停滞しており、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は11日夜遅くにかけて九州北部地方に停滞する見込みです。このため、福岡県では、11日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。