日本野球機構(NPB)が8月度の「大樹生命月間MVP賞」受賞者を10日に発表し、セ・リーグの投手部門では史上最速優勝を飾った阪神の才木浩人投手が選出されました。

才木投手は8月は5試合に先発登板し、リーグトップの4勝、防御率2.10、24奪三振をマーク。8月10日のヤクルト戦で9回2失点126球の熱投で今季3度目の完投勝利を果たすなど、以降の試合でも連勝を伸ばして負け無しの4連勝。優勝に向けて順調に勝利を積み重ねたチームにおいて、投手陣の大黒柱として見事な活躍を見せました。

なお、才木投手は優勝を決めた9月7日の広島戦でも先発マウンドに立ちました。5回の危険球退場により勝利投手の権利はなかったものの、4回まで無失点ピッチングでチームに試合の流れをもたらしていました。

また打者部門ではヤクルトの村上宗隆選手が自身5度目の受賞。7月29日にケガから復帰したばかりだったものの、8月は全27試合出場で圧巻の12本塁打、22打点、長打率.699をマーク。殊勲安打7本のうち5本が本塁打と、自慢の長打力から効果的な一発を披露し、チームに貢献していました。