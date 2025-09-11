【レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル】 9月30日 発売予定 価格：297円（税別） 内容量：330ml

レッドブル・ジャパンは、「レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル」を9月30日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなどにて発売する。

2014年に発売され好評を博した、キャップ付きアルミボトルが全国で再び販売される。今回も330mlの大容量ながら、開け閉めを自由にすることができ、気軽に持ち運べる。

9月30日 発売予定

価格：297円（税別）

内容量：330ml

生産国：オーストリア

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

発売前に限定先行販売！ 「東京ゲームショウ 2025」を楽しみつくすためのエナジーを手に入れよう

販売期間：9月25日～9月28日

販売場所：Red Bull Creator Club（幕張メッセ [千葉市美浜区] 9 ホール外）

※入場には「東京ゲームショウ 2025」のチケットを別途ご購入いただく必要があります。

レッドブルがサポートする「東京ゲームショウ 2025」で、発売前のアルミボトルタイプのレッドブル・エナジードリンクが会場内限定でいち早く販売される。

レッドブル・エナジードリンク ラインアップ【全9種】

・レッドブル・エナジードリンク （250ml/355ml/473ml）

・レッドブル・シュガーフリー （250ml/355ml）

・レッドブル・エナジードリンク イエローエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル N

(C) 2025 Red Bull