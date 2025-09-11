「レッドブル・エナジードリンク」大容量＆持ち運び可能な330mlアルミボトルが9月30日より再登場！
レッドブル・ジャパンは、「レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル」を9月30日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなどにて発売する。
2014年に発売され好評を博した、キャップ付きアルミボトルが全国で再び販売される。今回も330mlの大容量ながら、開け閉めを自由にすることができ、気軽に持ち運べる。
レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル】
9月30日 発売予定
価格：297円（税別）
内容量：330ml
生産国：オーストリア
販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど
発売前に限定先行販売！ 「東京ゲームショウ 2025」を楽しみつくすためのエナジーを手に入れよう
販売期間：9月25日～9月28日
販売場所：Red Bull Creator Club（幕張メッセ [千葉市美浜区] 9 ホール外）
※入場には「東京ゲームショウ 2025」のチケットを別途ご購入いただく必要があります。
レッドブルがサポートする「東京ゲームショウ 2025」で、発売前のアルミボトルタイプのレッドブル・エナジードリンクが会場内限定でいち早く販売される。
□詳細ページ
レッドブル・エナジードリンク ラインアップ【全9種】
・レッドブル・エナジードリンク （250ml/355ml/473ml）
・レッドブル・シュガーフリー （250ml/355ml）
・レッドブル・エナジードリンク イエローエディション 250ml
・レッドブル・エナジードリンク パープルエディション 250ml
・レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション 250ml
・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル N
