日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2910（-3.5 -0.12%）
ホンダ 1672（+6 +0.36%）
三菱ＵＦＪ 2321（-3 -0.13%）
みずほＦＧ 4947（+39 +0.79%）
三井住友ＦＧ 4139（+16 +0.39%）
東京海上 6512（-8 -0.12%）
ＮＴＴ 161（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2468（-2 -0.08%）
ソフトバンク 226（-0.4 -0.18%）
伊藤忠 8653（-6 -0.07%）
三菱商 3452（-1 -0.03%）
三井物 3651（+6 +0.16%）
武田 4509（-37 -0.81%）
第一三共 3555（-1 -0.03%）
信越化 4394（-15 -0.34%）
日立 4123（+4 +0.10%）
ソニーＧ 4225（-51 -1.19%）
三菱電 3682（-2 -0.05%）
ダイキン 18063（-72 -0.40%）
三菱重 3756（+17 +0.45%）
村田製 2477（-7.5 -0.30%）
東エレク 21239（+89 +0.42%）
ＨＯＹＡ 20681（-39 -0.19%）
ＪＴ 4713（-7 -0.15%）
セブン＆アイ 1960（-5 -0.25%）
ファストリ 48262（-28 -0.06%）
リクルート 8316（-37 -0.44%）
任天堂 13725（-65 -0.47%）
ソフトバンクＧ 16586（+306 +1.88%）
キーエンス（普通株） 55481（-249 -0.45%）
