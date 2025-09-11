日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2910（-3.5　-0.12%）
ホンダ　1672（+6　+0.36%）
三菱ＵＦＪ　2321（-3　-0.13%）
みずほＦＧ　4947（+39　+0.79%）
三井住友ＦＧ　4139（+16　+0.39%）
東京海上　6512（-8　-0.12%）
ＮＴＴ　161（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2468（-2　-0.08%）
ソフトバンク　226（-0.4　-0.18%）
伊藤忠　8653（-6　-0.07%）
三菱商　3452（-1　-0.03%）
三井物　3651（+6　+0.16%）
武田　4509（-37　-0.81%）
第一三共　3555（-1　-0.03%）
信越化　4394（-15　-0.34%）
日立　4123（+4　+0.10%）
ソニーＧ　4225（-51　-1.19%）
三菱電　3682（-2　-0.05%）
ダイキン　18063（-72　-0.40%）
三菱重　3756（+17　+0.45%）
村田製　2477（-7.5　-0.30%）
東エレク　21239（+89　+0.42%）
ＨＯＹＡ　20681（-39　-0.19%）
ＪＴ　4713（-7　-0.15%）
セブン＆アイ　1960（-5　-0.25%）
ファストリ　48262（-28　-0.06%）
リクルート　8316（-37　-0.44%）
任天堂　13725（-65　-0.47%）
ソフトバンクＧ　16586（+306　+1.88%）
キーエンス（普通株）　55481（-249　-0.45%）