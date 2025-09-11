【本日の見通し】米CPI待ち それまではレンジ取引か 【本日の見通し】米CPI待ち それまではレンジ取引か

リンクをコピーする みんなの感想は？

【本日の見通し】米CPI待ち それまではレンジ取引か



昨日の市場、注目された米生産者物価指数（PPI）は予想外の前月比マイナス、前年比も予想を大きく下回り、ともに前回値が下方修正と弱い結果となった。この結果を受けてトランプ大統領は自身のSNSでインフレは無いと発言し、利下げへの圧力を示した。

もっとも相場の反応は限定的に留まった。瞬間上下も、発表前水準に戻してもみ合っている。今日の消費者物価指数（CPI）を確認したいとの思惑が強いとみられる。来週の米連邦公開市場委員会（FOMC) での利下げはほぼ確実。もっとも０．５％の利下げは難しいとの見方が広がっている。年内については来週を含めて３回のFOMCすべてで利下げとの見方が７５%程度となっている。CPI次第ではこの確率が上下し、ドルの動きにつながるとみられる。



CPIがPPI同様に弱めの数字となった場合、ドル売りが広がる可能性がある。来週のFOMCでのドットプロットで１０月１２月の利下げ継続が示される可能性が高まりそう。一方、ガソリン価格の前年比でのマイナス幅縮小が見込まれており、やや強めの数字となる可能性もある。この場合、ドルがいったん買われる可能性が高い。



ドル円は発表まで１４７円台中心の推移が見込まれる。



クロス円もCPIまでは大きな動きなく、ユーロ円は１７２円台を中心での推移、ポンド円は１９９円台を中心とした推移か。



対ドルもCPI次第。ユーロドルは１．１７００を中心とした推移か。ポンドドルは１．３５台を中心としたもみ合いを見込んでいる。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト